Garfagnana : gallicano



Borracce in alluminio riutilizzabile, Saisi: "Obiettivo scuola "plastic free"

venerdì, 4 ottobre 2019, 12:47

di tommaso boggi

“Less plastic is fantastic”, questo il motto della mattinata che si è svolta all’IC di Gallicano. Un’iniziativa che ha coinvolto gli studenti di tutte le scuole del borgo e che è consistita nella consegna a bambini e ragazzi di una borraccia in alluminio riutilizzabile. Questo per incentivare un minore, se non nullo nella migliore delle ipotesi, utilizzo delle bottiglie di plastica da parte degli alunni.

L’iniziativa è stata finanziata grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e Conad nella persona di Roberto Toni, proprietario di Ladis e socio dell’azienda francese, che ha fornito le borracce in alluminio.



Tra i vari presenti all’evento anche l’assessore con delega alla scuola Silvia Simonini, l’assessore alla cultura Serena Da Prato ed ovviamente la dirigente scolastica Alessandra Mancuso; quest’ultima ha sottolineato come vi è “un’attenzione nei confronti della scuola da parte dell’amministrazione che non è così scontata da altre parti. L’evento di stamattina dedicato all’ecosostenibilità – ha aggiunto Mancuso – è solo l’inizio delle iniziative dedicate all’ambiente, un percorso che fa parte dei nostri doveri formativi e che punta a fare capire ai ragazzi che la natura è di tutti noi”. La dirigente ha poi ringraziato Roberto Toni e Conad per l’attenzione che l’azienda ha sempre avuto verso il settore scolastico.

David Saisi, primo cittadino di Gallicano, ha commentato così la mattinata, ed in generale alcune tematiche ambientali legate al suo comune, ai microfoni della Gazzetta del Serchio:

Sindaco, questa iniziativa come è nata?

Fa parte di un progetto ormai quinquennale di educazione ambientale, abbiamo fatto diversi step nel corso degli anni e quest’anno abbiamo voluto fare questo dono ai bambini per iniziare bene l’anno da un punto di vista ambientale. Queste borracce sono state ideate per ridurre la plastica all’interno dell’edificio scolastico.

Qual è l’obbiettivo finale?

Il nostro obbiettivo è quello di fare quest’anno una scuola completamente “plastic free”, completamente libera quindi dalla plastica. Oltre alle borracce sostituiremo anche tutti i distributori automatici, così che eroghino bicchieri compostabili. Questo è un primo passo verso l’allargamento di certe misure a tutta la popolazione.

Già da anni il comune di Gallicano ha però un occhio verso tematiche “verdi”

Noi da circa dieci anni abbiamo avviato una raccolta differenziata porta a porta, negli ultimi cinque anni abbiamo aggiunto servizi come la raccolta, sempre porta a porta, di oli esausti e batterie. Intensificando il servizio così da consentire al cittadino di sapere come e dove smaltire i rifiuti. Adesso puntiamo ad estendere il porta a porta anche alle frazioni alte del comune, ieri sera ad esempio l’assessore all’ambiente Maurizio Bacchini era nella frazione di Cardoso per consegnare i bidoncini della raccolta differenziata. Vogliamo arrivare infatti ad una gestione “rifiuti 0” per quanto riguarda la raccolta differenziata urbana.

Passando ad un argomento estremamente legato all’ambiente del comune di Gallicano: ex bricchettaggio, che cosa accadrà?

Per quanto riguarda l’impianto di bricchettaggio in questi mesi è stato acquisito lo stabile da un’azienda che che farà differenziazione di plastiche industriali. Mi spiego meglio: vi sono plastiche usate in ambito industriale per contenere materiali come carta o mattonelle, questa plastica viene recuperata dall’azienda che farà in modo di dividerla per colore e tipo così da avviarle ad un percorso di riciclo in altre parti d’Italia. Quindi attraverso questo processo vengono riutilizzate le plastiche senza andare ad incenerirle.

Che consigli si sente di dare alle persone che vogliono provare a seguire l’esempio di stamattina?

Noi abbiamo la fortuna di avere un’acqua buonissima, quindi è normale che io suggerisca di bere l’acqua del rubinetto e di fare meno ricorso possibile alle bottiglie in plastica. Oggi ci sono addirittura dei sistemi ricaricabili per poter gassificare l’acqua, addizionandola con l’anidride carbonica se si vuole. Tutti questi sono piccoli accorgimenti che possono portare in pochissimi giorni ad un abbassamento della plastica di scarto prodotta nel nostro comune.