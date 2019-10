Garfagnana



Caccia vicino panchina gigante, il sindaco: "A Careggine emergenza cinghiali, ma nessun rischio"

mercoledì, 2 ottobre 2019, 19:38

di viola pieroni

Il sindaco di Careggine, Lucia Rossi, interviene dopo la lettera pubblicata lunedì dalla Gazzetta del Serchio (leggi qui) in cui un cittadino massese si è dichiarato perplesso per essersi imbattuto in una caccia al cinghiale proprio nelle vicinanze della panchina gigante.



Il primo cittadino ha innanzitutto spiegato come il comune sia in una situazione di emergenza cinghiali che sono arrivati a devastare orti, giardini e anche a fare del male ai cani. “Devo prima di tutto spiegare - ha esordito il sindaco - che siamo in una situazione piuttosto drammatica. La gente logicamente è esausta delle continue incursioni, notturne o meno, di cinghiali: l'altro giorno hanno ferito un cane, e mi sono giunte svariate segnalazioni di cortili devastati, molto vicino alle abitazioni. Per questo, mi sono trovata costretta a fare un'ordinanza per permettere ai cacciatori di poter abbattere alcuni di questi animali, anche se mi rendo conto che magari non è questo il mezzo migliore per risolvere il problema".

"Premettendo che nel paese di Careggine, in ogni famiglia, c’è un cacciatore e che quindi, quando fanno una battuta di caccia, si ritrovano insieme essendo molto esperti - ha sottolineato Rossi -, mi sono rivolta a loro per cercare di arginare il problema che stava dilagando in paese. Per quanto riguarda questo comune, vedere i cacciatori che girano per il paese è una cosa praticamente normalissima, mentre per molti turisti evidentemente no. L'evento segnalato dalla lettera si riferiva ad una battuta di caccia nei pressi del lago di Vagli, ed i cacciatori con i cani erano nei pressi della panchina solo per controllare che non ci fossero cinghiali, ed eventualmente “spingerli" a valle, lontani da quelle zone turistiche. È ovvio che qualcuno si sia preoccupato, soprattutto per quanto riguarda i cani liberi, ma non sussisteva alcun pericolo: io stessa mi sono recata sul posto (abitando nelle vicinanze), fermando momentaneamente le persone che si stavano recando lì, sebbene fossi consapevole che la vera battuta di caccia fosse assai distante".

"All'interno del parco - ha concluso il sindaco - la caccia è vietata e i cinghiali si riproducono velocemente, riversando poi nelle zone sottostanti come questa e creando non pochi disagi. L’ordinanza che ho fatto è stata una conseguenza di numerose sollecitazioni da parte degli abitanti, e di certo non potevo procrastinare a lungo un provvedimento che arginasse i danni.”