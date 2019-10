Garfagnana : vagli sotto



Brutta caduta per un 60enne: con Pegaso a Cisanello

sabato, 12 ottobre 2019, 14:33

E' rotolato per una decina di metri lungo un dirupo fino a fermarsi sull'asfalto della strada. Brutta avventura per un uomo di 60 anni, di Calci (Pisa), che è stato soccorso stamattina, alle 11.40, a Campocatino nel comune di Vagli di Sotto.



Da quanto fanno sapere i sanitari, all’inizio il paziente era apparso incosciente e quindi la situazione sembrava molto preoccupante; poi però, fortunatamente, l'uomo avrebbe ripreso conoscenza. E’ stato comunque portato con l'elisoccorso Pegaso all’ospedale di Cisanello, in codice giallo, per trauma cranico con ferita lacero-contusa alla testa. Da valutare altre possibili fratture (una al braccio destro).



Intervenuta - oltre all'elicottero (chiamato anche in considerazione di zona piuttosto impervia) - l'ambulanza medicalizzata della Misericordia di Castelnuovo Garfagnana.