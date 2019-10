Garfagnana



Cascio, in arrivo la 35^ Castagnata in Piazza

giovedì, 3 ottobre 2019, 18:06

di lorenzo fiori

Come ogni anno, dopo il ricco e divertente periodo estivo, all'arrivo dell'autunno iniziano in tutta la nostra valle garfagnina le varie castagnate che vanno così risaltare il luogo ma anche tale frutto della pianta del castagno che viene cucinato in diverse succulenti modalità.

Quest'oggi parliamo del paese di Cascio che dopo un'estate letteralmente storica, densa di successi e grandi emozioni, dove ha vissuto la 50ª Sagra delle Crisciolette tra l'altro abbattendo i vari record di numero di persone, è arrivato il momento di avvicinarsi alla 35ª Castagnata in Piazza (altro evento che caratterizza Cascio molto atteso in tutta la nostra zona) programmata per domenica 6 ottobre.

La giornata inizierà alle ore 12.00 con lo squisito percorso degustativo, utile anche per conoscere il bel paese, formato da affettati, infarinata, polente garfagnine e dolci ecc. Nel pomeriggio si potranno degustare anche necci, mondine, castagnaccio, "vin novo" e bombonecci.

Il tutto sarà ben contornato dal mercatino con prodotti locali e artigianato, dallo spaccio di lievito madre grazie al gruppo La Pasta Madre ed inoltre, nel pomeriggio, ci sarà un laboratorio sulle biodiversià locali organizzato dall'Associazione Liberamente MaPà e l'esibizione di canto e danza degli allievi del Centro d'Arti di Gallicano che impreziosiranno la giornata con la loro presenza.

L'organizzazione comunica che, in caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a domenica 13 ottobre.