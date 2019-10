Garfagnana



“Castagnate e non solo”: boom di eventi in Garfagnana

domenica, 27 ottobre 2019, 12:47

Grande attesa in tutta la Garfagnana per la serie di eventi “Castagnate e non solo" che accompagneranno gli abitanti della zona e i turisti in un tour di sapori antichi, in tutte le varie parti del territorio.

Oggi, domenica 27, sulle rive del lago di Pontecosi (Pieve Fosciana) alle 12:00 si terrà una castagnata in riva al lago, ed uno stesso evento si terrà a Roccalberti (Camporgiano) a 12:30; in concomitanza, a partire dalle ore 11, a Lupinaia avrà inizio la festa della castagna.

A Sillicagnana (San Romano in Garfagnana) dalle 15:00 “Musicastagna”, mentre altri eventi come il raduno vespe a Gallicano e l'inaugurazione delle nuove postazioni della linea gotica a Grottorotondo (Molazzana) si svolgeranno in mattinata, rispettivamente alle ore 8 e 9:30. Nel pomeriggio, intorno alle ore 17:00 presso la Sala Suffredini (Castelnuovo di Garfagnana) verrà presentato il libro (con il relativo docufilm) Gruppo Scout Agesci Garfagnana.

Giovedì 31 ottobre, il giorno della “paura” e dei “dolcetti o scherzetto", atteso con ansia da tutti i bambini, vedrà la presenza di numerosi eventi a tema: a partire dagli impianti sportivi di Gallicano, dalle ore 16:30, con “Halloween Party 3.0”, alla Pieve di San Lorenzo (Minucciano) una festa a tema dalle ore 17:30, come anche in contemporanea a Castelnuovo di Garfagnana, in Piazza Umberto I.

La “Smondinata a Gorfigliano” (Minucciano) si svolgerà nei giorni venerdì 1 e sabato 2 novembre, mentre sempre da venerdì fino a domenica, tutti i giorni a partite dalle 14:30, si festeggerà a Castelnuovo di Garfagnana con la “Castagnata sotto le Logge”.

Domenica 3 novembre sarà infatti una giornata ricca di eventi, a partire dalle 10:00 con la Festa della castagna di Corfino (Villa Collemandina), a seguire la Castagnata in allegria presso Colle Acinaia (Gallicano) dalle ore 14.00, la “Festa d'autunno" alle ore 14:30 a Campori (Castiglione di Garfagnana) e ultimo ma non ultimo, presso la Sala Suffredini e il Teatro Alfieri (Castelnuovo di Garfagnana) un incontro alla scoperta del Sentiero Italia da titolo “Và sentiero" dalle ore 18:30.

Giovedì 7 novembre presso il museo italiano dell'Immaginario Folklorico (Piazza al Serchio) saranno narrate delle “leggende in musica e racconto” alle ore 21, mentre da venerdì 8 a domenica 10 novembre Castelnuovo di Garfagnana si tingerà di colori con i mercatini “Garfagnana terra Unica" che allieteranno questo weekend con prodotti tipici, artigianato e local street food.