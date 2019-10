Garfagnana



Chiusura pomeridiana uffici, sospeso provvedimento di Poste Italiane

mercoledì, 9 ottobre 2019, 17:16

Ottenuta la sospensione del provvedimento di Poste italiane che avrebbe previsto la chiusura pomeridiana di alcuni uffici postali in Toscana, tra cui quello del comune di Castelnuovo di Garfagnana, in attesa di avviare un confronto che salvaguardi interessi e bisogni dei cittadini.



Si tratta di una vittoria dei sindaci interessati e di Anci Toscana, che ieri aveva richiesto a Poste un incontro urgente per discutere il problema. Soddisfazione da parte del direttore di Anci Toscana Simone Gheri che nella richiesta di incontro aveva parlato di “incomprensibile ridimensionamento del servizio”. Tale incontro, fissato per il 22 ottobre, si terrà comunque per fare il punto sulla situazione nella regione.



Il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi si ritiene soddisfatto per questa notizia comunicata oggi da Poste che ha scongiurato l’indebolimento di un servizio essenziale di pubblica utilità non solo per i cittadini di Castelnuovo di Garfagnana ma per quelli di tutta la Valle.