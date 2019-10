Garfagnana : gallicano



Consiglio, Saisi sui cattivi odori: “Vigilerò per tutelare la salute pubblica”

giovedì, 31 ottobre 2019, 08:23

di daniele venturini

Il sindaco di Gallicano David Saisi ha assicurato sui cattivi odori provenienti dal depuratore di Debbiali dichiarando che vigilerà per tutelare la salute pubblica. Lo ha fatto ieri sera, presso la sala consiliare del comune di Gallicano, in occasione del consiglio comunale richiesto dal gruppo “Uniti Per Gallicano”, alla presenza di un nutrito pubblico.

Furio Valiensi, capogruppo di minoranza, ha spiegato che il depuratore in oggetto si trova in una posizione troppo a ridosso alle abitazioni. E’ un impianto costruito quaranta anni fa e per ovvi motivi non risponde più ai livelli di sicurezza sotto il profilo dell'inquinamento olfattivo. Per queste ragioni, considerando che nei mesi estivi gli odori che provenivano da questo impianto, hanno fortemente danneggiato i residenti di Debbiali e zone limitrofe, aveva chiesto che l'impianto fosse spostato dall'attuale sito e costruito nuovo con criteri di sicurezza moderni in località Zinepri. Valiensi ha ricordato che il canone pagato dalla Kedrion al comune per usufruire del depuratore è una cifra considerevole, 550 mila euro annui, e ha aggiunto: “E’ anche l'unica somma di denaro extra che entra nelle casse comunali”.

Saisi ha spiegato che l'attuale l'amministrazione non ha sottovalutato i problemi che la “puzza” generata dal depuratore ha creato ai cittadini e, per questo motivo, la giunta sta lavorando a stretto contatto con Arpat, Gaia e Kedrion, per porre in essere tutte le misure atte a risolvere questo “problema”. Il sindaco ha comunicato che dal mese di luglio sono iniziati i lavori per il miglioramento dell'impianto attraverso la copertura e la messa in depressione, l'aspirazione e il filtraggio delle vasche del depuratore.

Saisi ha anche precisato che Gaia, entro il 10 novembre, trasmetterà all'amministrazione comunale il cronoprogramma degli interventi sopra menzionati. Si è detto poi speranzoso che questi lavori di rivisitazione e messa in sicurezza dell'impianto daranno i loro frutti nei mesi estivi del 2020.

A questo punto Valiensi ha esternato le sue perplessità su come è stata affrontata questa vicenda dei cattivi odori e ha ribadito che l'impianto di depurazione è di generazione vecchia, e che, a parere del suo gruppo, dovrebbe essere costruito nuovo in altro sito.

Il sindaco ha espresso le sue perplessità su questa richiesta spiegando che il sito individuato dalla minoranza in località Zinepri - a suo modo di vedere - non è idoneo perché nelle immediate vicinanze vi sono strutture entro cento metri e questo la legge lo vieta. Come seconda questione ostativa il sito potrebbe non essere idoneo sotto il profilo idrogeologico. Ha ribadito la bontà delle scelte fatte dalla sua amministrazione e si è detto disposto, nel malaugurato caso che i lavori di adeguamento del depuratore non dessero i risultati sperati, a tornare sull’argomento entro il 2020 e a prendere in considerazione la costruzione di un nuovo impianto di depurazione. Ha rassicurato la popolazione che non vi sono problemi per la salute pubblica, perché la ASL non ha inviato alcun rilievo in merito alla vicenda del “puzzo”. Si è anche detto disposto a prendere provvedimenti nel caso si dovessero presentare in futuro problemi per la salute dei cittadini. Infine, Saisi ha fatto presente che la pratica per la costruzione di un nuovo depuratore, oltre ad essere di difficile attuazione, considerato che deve essere individuato un nuovo sito che ospita l'impianto, è anche una notevole spesa per l'amministrazione, che ha valutato in diversi milioni di euro. Ha spiegato che i 550 mila euro di affitto pagati dalla Kedrion per l'uso del depuratore, servono al comune, per spese di gestione di varie attività e, che, l'eventuale scorporo di somme da questo affitto, per pagare un mutuo per i lavori del nuovo depuratore, ricadranno sui cittadini che dovranno rinunciare a servizi che attualmente grazie ai 550 mila euro versati dalla Kedrion, possono godere.

Oltre al depuratore, comunque, vi erano altre questioni all'ordine del giorno, tra cui una mozione, presentata da Furio Valiensi, capo gruppo di minoranza, che chiedeva all'attuale amministrazione di introdurre la figura del presidente dell'assemblea consiliare, perché - a dire di Valiensi - il sindaco Saisi, che durante i consigli comunali esercita anche la funzione di presidente del consiglio comunale, non era “super partes”. Il primo cittadino ha dato la parola per la risposta al capo gruppo di maggioranza Silvia Lucchesi, la quale ha difeso l'operato del sindaco. Per Lucchesi, Saisi avrebbe sempre tenuto un comportamento equidistante e imparziale e pertanto godeva della fiducia di tutto il gruppo di Gallicano C'è. Con otto voti contro (maggioranza) e quattro a favore (minoranza) la mozione è stata respinta.

È stato votato all'unanimità invece un ordine del giorno presentato dalla maggioranza, contro “I Muri della Vergogna” e, per una maggiore integrazione. E, infine, anche un’altra mozione presentata dalla maggioranza, in sostegno del popolo curdo, è stata votata all'unanimità.