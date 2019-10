Garfagnana : fabbriche di vergemoli



Controlli delle guardie ambientali nei boschi e sanzioni ai trasgressori

giovedì, 17 ottobre 2019, 12:50

Da mesi sul sito del comune di Fabbriche di Vergemoli è presente la nuova regolamentazione inerente la raccolta dei funghi che vieta la raccolta dei funghi nel territorio di Fabbriche di Vergemoli per i non residenti (tranne nei loro terreni di proprietà) sia il sabato che la domenica. Tantissime persone sono andate nel territorio di Fabbriche di Vergemoli per cercare funghi ma sfortunatamente non hanno rispettato il bosco, sia per quanto riguarda il profilo dei rifiuti ma anche del mantenimento del sottobosco in generale.

L'amministrazione comunale quindi ha deciso di dare via a tutta una serie di controlli da parte delle GAV (Guardie Ambientali Volontarie) in accordo con l'Unione dei Comuni sul rispetto della normativa da poco approvata in Regione.

Questi controlli hanno dato i loro frutti (è stato sanzionato un cacciatore non in regola) e riguardano tutte le attività che vengono fatte nel bosco.

Divieto di Raccolta Funghi.

Fatti salvi i diritti dei residenti e i titolari di autorizzazioni art. 7 e 11 L.R. 16/99 Ai sensi del G.R.T. n. 1023/2018.

I trasgressori saranno sanzionati.

Così il sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini: “Non sono un tipo che ama fare le multe. Capisco le difficoltà dei bilanci familiari e una multa è sempre un imprevisto sgradito. E' anche vero che se c'è un divieto va rispettato. Abbiamo sperato che solo con la segnalazione sul sito del Comune la gente percepisse il fatto che le cose erano cambiate a Fabbriche di Vergemoli quindi non si poteva continuare la ricerca dei funghi esagerata come avvenuto in passato. Purtroppo nel mese di Ottobre abbiamo avuto prontezza che questa aspettativa era mancata e quindi che la gente in grande quantità veniva a cercare i funghi a spregio, spesso e volentieri, del sottobosco.