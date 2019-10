Garfagnana



Cordoglio per la scomparsa di Claudio Pierotti

sabato, 19 ottobre 2019, 21:24

Si è spento oggi Claudio Pierotti, 71 anni, residente a Pieve Fosciana, pensionato, ex impiegato delle poste. La sua scomparsa lascia nel dolore la moglie, Bianca, maestra d’asilo, e i due figli, Simone, giornalista pubblicista e segretario dell’U.S. Castelnuovo calcio, e Lucia, titolare di un salone estetico.



Il Santo Rosario si terrà lunedì sera alle 20.30 in Chiesa a Pieve Fosciana, il funerale il giorno successivo alle 15.



Il direttore, la redazione e tutti i collaboratori delle quattro Gazzette vogliono esprimere la propria vicinanza a Simone, nostro prezioso collaboratore, e a tutta la sua famiglia in questo momento di forte dolore.