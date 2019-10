Garfagnana



Da Filicaia campioncine di equitazione

lunedì, 21 ottobre 2019, 21:52

Nei giorni 19 e 20 ottobre si sono tenuti presso il club ippico Migliarino a Migliarino i campionati toscani di completo 2019. Ottimi risultati per due ragazzine di 12 anni del C. I. La casina di Filicaia. Marta Rossi in sella alla sua Castleside Colorado terza classificata sale sul podio e una nona posizione per Francesca Finelli che affronta il suo primo invito in sella a Pinto!I nostri complimenti vanno alle due giovani Amazzoni e al loro istruttore Lazzurri Alessandro.