Garfagnana



Dall’ex consigliere Simonini importanti richieste alla provincia

venerdì, 25 ottobre 2019, 12:21

In questi giorni sono state protocollate presso l'ente provinciale di Lucca molte richieste da parte dell'ex consigliere provinciale Simone Simonini. In particolare riguardano: una vecchia richiesta articolata in più punti datata 21 dicembre 2018, quando Simonini era ancora nel pieno delle sue funzioni di consigliere provinciale avente al riguardo; - il collaudo della rotatoria di Pieve Fosciana sulla sp 72; - richiesta di messa in posa per uno specchio in via Nazionale a Piano di Coreglia; messa in sicurezza di una curva sulla sp 41; richiesta danni a privato procurati sull'incrocio sr 445-sp43-sp72; sollecito datato 26 luglio sulla sp 20 (via Ludovica), presso l'incrocio per il ponte Leandro Puccetti; richiesta di una pista ciclopedonale che colleghi Gallicano a Mologno per la messa in sicurezza in particolare dei pedoni; il ripristino della mancata segnaletica presso l'incrocio di Fornoli se 445 viale papa Giovanni xxIII-sp 18; presa d'atto e quindi provvedimenti per garantire più sicurezza sugli incroci: Ponte Guglielmo Lera sp 20, incrocio Per Fabbriche di Vallico sp 37; incrocio per Cascio sp 43; inoltre lo studio di fattibilità sulla possibile realizzazione di un dosso artificiale in asfalto adibito a passaggio pedonale presso piazza delle botteghe sp 38 Coreglia Antelminelli, richiesta di provvedimenti già discussa nel 2017 in Consiglio Provinciale; la risoluzione tra ente Provinciale, Comunale (Barga) e Regionale, per uno studio di fattibilità sulla realizzazione di dossi artificiali adibiti ad attraversamento pedonale e rallentamento auto in via della Repubblica a Fornaci di Barga.

“Con queste richieste - ha dichiarato Simonini - sto lavorando assieme ad un gruppo di collaboratori per portare a conoscenza le varie problematiche all'attenzione dell'ente Provinciale. Anche se non faccio più parte del corpo dei 12 Consiglieri Provinciali, con entusiasmo e passione a titolo gratuito come ho sempre fatto, mi dedico volentieri alla collettività, e alle sue problematiche con toni moderati e collaborativi facilitato dai buoni rapporti con molti amministrativi”.