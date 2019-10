Garfagnana



Doppia festa alla Misericordia di Piazza al Serchio e Giuncugnano

giovedì, 17 ottobre 2019, 15:21

Domenica 20 ottobre, presso la sede della misericordia di Piazza al Serchio e Giuncugnano, in via Ducale 22 a Piazza al Serchio, saranno inaugurati due nuovi automezzi donati dai volontari, insieme anche ad una piccola chiesa intitolata alla Madonna di Fatima, che sarà benedetta in tale occasione.

Questa notevole misericordia vanta 150 volontari attivi, con turni continui di 9 volontari al giorno per 365 giorni l'anno. In pratica quindi, il "lavoro" si basa sulla prestazione gratuita, poiché nessun volontario è stipendiato per la propria attività (la esercita in maniera spontanea e senza nessun rendiconto). Oltre ai servizi di emergenza vengono effettuati viaggi sociali gratuiti per i cittadini "i quali potranno sempre contare sulla nostra disponibilità gratuita nell'aiutare tutti, soprattutto le persone economicamente più bisognose”, aggiunge la misericordia di Piazza al Serchio. Il vanto di questa associazione sono tutti quei volontari che dedicano a questa causa tempo e fatica, sempre con il sorriso stampato sul volto.

Il governatore Sarti Silvio ha dichiarato infatti: “Sono molto felice e pieno di gratitudine verso tutti i volontari che con il loro impegno hanno reso possibile sia (a suo tempo) l’acquisto della sede, sia la realizzazione (ad oggi) della Cappella dedicata alla Madonna di Fatima e l’acquisto di nuovi mezzi."



Viola Pieroni