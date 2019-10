Escursionista caduto sul Pisanino, si alza Pegaso

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 27 ottobre 2019, 15:14

Alle 10 di questa mattina si è tenuta a Molazzana, presso la sede del Museo “Linea Gotica della Garfagnana”, l'inaugurazione del restauro del primo lotto delle fortificazioni militari risalenti alla seconda Guerra Mondiale, in località Grotto Rotondo, dove passava la Linea Gotica

domenica, 27 ottobre 2019, 14:21

Il segretario territoriale di Nursind (sindacato delle professioni infermieristiche) Roberto Pasquinelli e la segretaria amministrativa Teresa Porta tornano a segnalare le problematiche clinico-assistenziali che riguardano anche il presidio ospedaliero della valle Del Serchio

domenica, 27 ottobre 2019, 12:47

Grande attesa in tutta la Garfagnana per la serie di eventi “Castagnate e non solo" che accompagneranno gli abitanti della zona e i turisti in un tour di sapori antichi, in tutte le varie parti del territorio

sabato, 26 ottobre 2019, 20:05

Mostri, fantasmi e tanto altro all’Halloween Party 3.0 di Gallicano, un’iniziativa nata dalla collaborazione tra il “Rione Borgo Antico” e “Gallicano’s Lovers”, che trascinerà grandi e piccini nell’atmosfera della festa anglosassone presso l’impianti sportivi di Gallicano (ex bocciofila)

sabato, 26 ottobre 2019, 17:53

Primo appuntamento per gli appassionati della mitica vespa ETS, aperto a tutta la serie PK. Sigle, per in non addetti ai lavori, forse sconosciute, ma che stanno a indicare un’epoca, una passione e una nostalgia forse per questo mezzo che ha segnato nel profondo i cuori di chi ha posseduto...

venerdì, 25 ottobre 2019, 15:55

Autobus fermi, metro bloccate e la scritta “fuori servizio” lampeggiante su quasi tutti i mezzi pubblici d’Italia oggi, 25 ottobre, per uno sciopero generale a cui hanno aderito autisti da tutta la penisola. La Gazzetta del Serchio ha intervistato il sindacato CUB Trasporti