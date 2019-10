Garfagnana



Garfagnini protagonisti dell’ultima serie Rai “L’amica geniale”

mercoledì, 9 ottobre 2019, 12:44

di simone pierotti

La passata stagione televisiva è stata caratterizzata dal grande successo della serie “L’amica geniale”, una produzione italo – statunitense creata e diretta da Saverio Costanzo, figlio di Maurizio. Prodotta da Wildside e Fandango per Rai Fiction, HBO e TIMvisione, la serie è la trasposizione dei fortunati romanzi di Elena Ferrante.

Sono in pre produzione altre 24 puntate, divise in tre serie da otto puntate, tratte dai restanti tre libri della tetralogia. Ad inizio del 2020 la Rai trasmetterà la seconda serie: in questi giorni si stanno ultimando le riprese e, diverse scene sono state girate a Pisa. In molte di queste ultime, ci sarà anche un pezzo di … Garfagnana.

Infatti tra le comparse è stato arruolato un gruppo di garfagnini, ovviamente non attori professionisti, ma semplice persone che hanno voluto vivere un’esperienza. Tra queste, c’è Paolo Lupetti di Castelnuovo di Garfagnana, molto conosciuto per il proprio impegno nell’associazionismo e nel sociale, oltre che per ragioni lavorative. Paolo è stato ingaggiato dalla produzione in quanto proprietario di un’auto d’epoca, necessaria per l’ambientazione dello sceneggiato. Così, con la sua Lancia Appia 3° serie del 1963, Lupetti comparirà in diverse scene.

Come è nata questa nuova avventura? “La regia – ci spiega il novello “attore” – cercava comparse con auto d’epoca e la mia risultava essere perfetta. Così ho accettato e, per quasi un mese, ho fatto la spola tra la Garfagnana e Pisa per partecipare alle scene”. Cosa fai nel film? “Semplicemente … guido la mia auto!”. Cosa ti resta di questa esperienza? “E’ stato molto carino e interessante constatare la mole di lavoro e professionisti che ci sono dietro ad una semplice scena, magari che dura due minuti”.