Garfagnana



Grande successo per il sesto raduno dei V.A.M.: la Garfagnana diventa capitale degli avieri

mercoledì, 2 ottobre 2019, 23:36

di simone pierotti

Grande successo e partecipazione per la sesta edizione del raduno dei V.A.M., che si è svolto in Garfagnana nello scorso week – end. Base logistica ed organizzativa è stato, nello splendido scenario degli Appennini, l’hotel ristorante Il Casone. Tutto è stato approntato a puntino grazie all’infaticabile Rolando Cavilli, V.A.M. del 39° Corso.

Ritrovo dei partecipanti nella serata di venerdì 27 settembre con l’accoglienza presso la bella struttura, la cena a base di prodotti del territorio e una serata scivolata via tra filmati dell’aeronautica e racconti. Il programma del raduno ha visto, nella mattina del sabato, il trasferimento a Gorfigliano, nel comune di Minucciano, in località Segheria. Qua, alla presenza delle istituzioni civili locali e militari, c’è stato l’alzabandiera e la deposizione di una corona ai caduti. Dopo la visita al Parco del Marmo e il pranzo presso i locali della locale Misericordia, c’è stata la visita alla Chiesa Vecchia e al “Museo dell’identità dell’Alta Garfagnana”. In serata ancora una bellissima cena al Casone di Profecchia, con la premiazione del concorso di poesia dedicato ai V.A.M.: vincitrice è risultata la poesia di Tiziana Monari, 2° posto per Veruska Vertuani, 3° Maria Angela Bollini, premio speciale “Regolo Regoli” a Nadia Marra.

Una delle cerimonie più attese del raduno si è svolto durante la mattina di domenica 29 settembre, con la sistemazione della statuetta della Madonna di Loreto nella chiesa “Nostra Signora della montagna”. La messa è stata celebrata dal V.A.M. Don Armando a cui, la sera precedente, è stata consegnata una targa per i 50 anni di sacerdozio.