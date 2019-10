"Halloween Party 3.0" a Gallicano

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 26 ottobre 2019, 17:53

Primo appuntamento per gli appassionati della mitica vespa ETS, aperto a tutta la serie PK. Sigle, per in non addetti ai lavori, forse sconosciute, ma che stanno a indicare un’epoca, una passione e una nostalgia forse per questo mezzo che ha segnato nel profondo i cuori di chi ha posseduto...

venerdì, 25 ottobre 2019, 15:55

Autobus fermi, metro bloccate e la scritta “fuori servizio” lampeggiante su quasi tutti i mezzi pubblici d’Italia oggi, 25 ottobre, per uno sciopero generale a cui hanno aderito autisti da tutta la penisola. La Gazzetta del Serchio ha intervistato il sindacato CUB Trasporti

venerdì, 25 ottobre 2019, 12:21

In questi giorni sono state protocollate presso l'ente provinciale di Lucca molte richieste da parte dell'ex consigliere provinciale Simone Simonini

venerdì, 25 ottobre 2019, 11:55

I rappresentanti della Riserva di Biosfera Appennino Tosco Emiliano che hanno partecipato a questa importante esperienza sono: dalla Garfagnana Stefano Lera, Emilio Bertoncini, Valentina Lucchesi, Davide Santi e Francesca Orsoni

venerdì, 25 ottobre 2019, 09:17

Un terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto stamattina, intorno alle 4.46, con epicentro nella zona Costa Toscana settentrionale (Massa Carrara, Lucca, Pisa), ad una profondità di 8 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. La scossa, seppur lieve, è stata avvertita anche in alcune zone della Valle del Serchio

giovedì, 24 ottobre 2019, 16:50

Domani, alle ore 15:00, presso la Fortezza di Verrucole, si terrà la presentazione del volume “La Fortezza di Verrucole”, a cura di Gilberto Bedini