"I luoghi di San Galgano", conferenza di Andrea Conti

domenica, 13 ottobre 2019, 22:42

Chi non conosce la celebre abbazia San Galgano, nel comune di Chiusdino, in provincia di Siena? Chi non è rimasto affascinato dal monumentale tempio senza tetto o dalla celebre spada infissa nel terreno? Il santo che è all'origine di quei monumenti e che dà loro il nome, forse è molto meno noto. Galgano da Chiusdino visse nel XII secolo, fu cavaliere ed eremita nel bosco di Monte Siepi. Che nel suo eremo non vivesse da solo è attestato dalla più antica documentazione che, a suo riguardo, sia giunta in nostro possesso: gli atti del processo relativo alla sua canonizzazione. Grazie alla testimonianza degli eremiti che vivevano con lui, oggi possiamo conoscere la sua vita. Ma chi erano quegli eremiti? Perché, poco dopo la morte del santo, dovettero allontanarsi da Monte Siepi ed emigrare verso il nord della Toscana e il lago Trasimeno? Che cosa resta degli eremi dedicati a San Galgano che furono fondati in Garfagnana e nella Val di Chiana?



A queste domande risponderà il professor Andrea Conti - il massimo conoscitore del santo, autore di diverse pubblicazioni su di lui e sui celebri monumenti - nell'ambito di una conferenza dal titolo: "I luoghi di San Galgano al di fuori della Val di Merse: viaggio in Garfagnana e in Val di Chiana", che si terrà sabato, 19 ottobre, alle 17, nel Museo Civico e Diocesano di Arte Sacra di Palazzo Taddei, a Chiusdino.



L'iniziativa inaugura il ciclo di conferenze promosso dall'Accademia di San Galgano, istituto, che si propone la ricerca e lo studio della vita del santo, della storia dei luoghi e delle memorie di lui, ma anche del monachesimo e della cavalleria. L'iniziativa è patrocinata dal comune di Chiusdino, dall'Istituto per la Valorizzazione delle Abbazie Storiche della Toscana e dall'antichissima Compagnia di San Galgano di Chiusdino.