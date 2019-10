Garfagnana : piazza al serchio



Il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico si tinge di… giallo

lunedì, 14 ottobre 2019, 13:59

Si tinge di giallo il giovedì sera del Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico con la presentazione del libro "Omicidi sulla Via del Volto Santo" di Marco Bonini,introduce lo scrittore e poeta Pietro Paolo Pighini: l’appuntamento è per il 17 ottobre alle ore 21 in via Ducale 4 a San Michele di Piazza al Serchio.

Omicidi sulla Via del Volto Santo (Tralerighe Edizioni, 2018) si apre con il ritrovamento del cadavere di una donna nel lago di Vagli, proprio sotto l'altare della chiesa del paese sommerso. Si tratta di Amalia, la moglie scomparsa di Ernesto e il commissario Altieri non può non coinvolgere nelle indagini Marzio Tullio Genovesi. Tra la Lunigiana, la Garfagnana e Lucca, lungo il percorso affrontato da secoli dai pellegrini in viaggio verso il Volto Santo di Lucca, si apre una indagine difficile e complessa. Un santone, la setta degli assassini, vecchie storie di gelosia e donne scomparse misteriosamente, l'elicriso e il potere allucinogeno di un chinotto avvelenato a Barga, sono l'insieme di indizi che portano le indagini tra i piccoli paesi di Cascio, Reusa, Corfino, Pontecosi e Gramolazzo: l'indagine scorre veloce fino ad un finale inaspettato.

Marco Bonini (Castelnuovo di Garfagnana, 1971) è tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche. Esordisce nel 2011 con 3s4y omicidi dal futuro (Albatros) a cui seguono Omicidio a Oblinder City (2013), Il ritorno del purificatore (Garfagnana Editrice, 2016), con il quale ha vinto il premio Nabokov 2015 per gli inediti, e nel 2018 Omicidi sulla Via del Volto Santo. Si è classificato secondo al Premio Internazionale Città di Sarzana nel 2017 nella sezione libri editi ed è stato finalista nell’ultima edizione con Omicidi sulla Via del Volto Santo.