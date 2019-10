Garfagnana



Il nuovo comandante provinciale dei carabinieri in visita all’Unione dei Comuni

giovedì, 24 ottobre 2019, 14:03

Il nuovo comandante provinciale dei carabinieri Ugo Blasi, insediatosi il 23 settembre, ha incontrato i sindaci dei comuni della Garfagnana presso la sede dell’Unione Comuni Garfagnana.

Il presidente dell’Unione, Andrea Tagliasacchi, ha presentato i sindaci dei comuni associati ed espresso l’augurio di benvenuto auspicando che possa trovare in questo territorio le migliore condizioni nello svolgimento dei servizi di competenza. Ha inoltre evidenziato la positiva collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, le varie stazioni presenti sul territorio e la compagnia di Castelnuovo di Garfagnana.

Ha poi proseguito illustrando l’attività del servizio di polizia locale dell’Unione Comuni Garfagnana, svolta con interventi sul territorio sempre coordinati in collaborazione con il comando territoriale dei carabinieri: dal rilievo degli incidenti stradali, anche su richiesta dei locali comandi stazione, alle azioni di controllo della guida sotto effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti e utilizzo dell’etilometro, anche tramite la condivisione degli strumenti in dotazione al servizio; dalle azioni di controllo della velocità dei veicoli tramite lo strumento del “telelaser”, a quelle congiunte di Accertamento Sanitario Obbligatorio (ASO) e Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) fino all’accesso alle informazioni del sistema di videosorveglianza da parte delle stazioni locali dei carabinieri per indagini di competenza relative a furti auto, individuazione soggetti segnalati, etc.

Il comandante Blasi ha cordialmente salutato i sindaci assicurando la massima collaborazione e attenzione al territorio.