Inaugura la mostra didattica "Presenze Silenziose"

mercoledì, 23 ottobre 2019, 18:32

Esiste un sentiero che attraversa e unisce tutto lo Stivale: il Sentiero Italia, oltre seimila chilometri lungo la dorsale montuosa italiana. E' l'alta via più lunga del mondo! Un gruppo di ragazzi (tutti ragazzi/e tra i 25 e i 32) ha deciso di affrontare questo viaggio, chiamando la loro spedizione Va' Sentiero

mercoledì, 23 ottobre 2019, 14:59

Emesso un codice giallo per temporali forti nelle zone settentrionali e centrali (Lunigiana, Garfagnana, Valdarno inferiore, Valdelsa e Valdera, bacino del Serchio e Valdichiana) e per vento e mareggiate per costa maremmana e Arcipelago

martedì, 22 ottobre 2019, 17:08

Una cerimonia semplice, commovente e partecipata, nella chiesa di Pieve Fosciana, per l'ultimo saluto a Claudio Pierotti, 71 anni, ex dipendente di Poste Italiane e padre del nostro collaboratore Simone

martedì, 22 ottobre 2019, 16:49

Sono trascorsi quasi due lustri da quel terribile 7 dicembre 2009, quando Vanessa Simonini, giovane donna di appena 20 anni, fu strangolata a Gallicano. Dopo 10 lunghi anni, la mamma di Vanessa, Maria Grazia Forli, non ha smesso un solo giorno di combattere per tenere alto il suo ricordo

martedì, 22 ottobre 2019, 11:59

Otre 250 bambini hanno partecipato in questi giorni alla terza edizione del Simposio di scultura su legno che si è svolta a Sillano. Hanno aderito all'iniziativa gli Istituti Comprensivi di Piazza al Serchio, Busana, Castelnuovo di Garfagnana, Castelnuovo Ne' Monti, IC Pascoli Barga e Isi Garfagnana

lunedì, 21 ottobre 2019, 21:52

Nei giorni 19 e 20 ottobre si sono tenuti presso il club ippico Migliarino a Migliarino i campionati toscani di completo 2019. Ottimi risultati per due ragazzine di 12 anni del C. I. La casina di Filicaia