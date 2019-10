Garfagnana : castiglione di garfagnana



Inaugurata la mostra "Oltre il Dolore" di David Bonaventuri

sabato, 12 ottobre 2019, 15:06

Taglio del nastro per la mostra "Oltre il Dolore" di David Bonaventuri, inaugurata nel municipio del comune di Castiglione di Garfagnana.



"Ringrazio l'amministrazione comunale di Castiglione - commenta Bonaventuri - per aver richiesto la disponibilità della mostra appoggiando il messaggio che vuole trasmettere. Un ringraziamento, poi, al sindaco di Careggine Lucia Rossi e al consigliere di Villa Collemandina Alessandro Vanni per la presenza. Grazie ovviamente anche all’associazione ANMIL di Lucca. Al presidente Max Mallegni ed al vice presidente regionale Giorgio Malatesta.

"La natura - spiega -, soggetto fondamentale del della mostra diviene il luogo nel quale l’uomo ritorna per ritrovare un contatto primordiale, fonte di serenità e di forza. Le immagini significativamente suggestive ricreano l’interezza uomo natura. La mostra vuole suscitare emozioni che facciano riflettere, invitando a partecipare alla costruzione di una nuova “giustizia sociale”. Giustizia che invece di isolare il disagio sappia utilizzarlo al meglio facendolo divenire nuova opportunità".