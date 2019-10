Garfagnana : san romano in garfagnana



Inaugurato defibrillatore a Sillicagnana

martedì, 29 ottobre 2019, 17:47

Domenica 27 ottobre si è svolta a Sillicagnana, presso la “baracca”, il centro ricreativo del paese intitolato alla memoria del professor Fabio Benigni, l’inaugurazione del defibrillatore donato da Banca Mediolanum, Ufficio dei Consulenti Finanziari di Castelnuovo di Garfagnana.



Presenti alla cerimonia Marcello Magnani, F.B. Manager presso Banca Mediolanum; il Sindaco, On. Raffaella Mariani e il Governatore della Misericordia di Camporgiano, Sergio Orlandi. L’amministrazione comunale esprime la sua gratitudine a Banca Mediolanum per il generoso gesto e alla Misericordia di Camporgiano che si è offerta di organizzare un corso di formazione per l’utilizzo del macchinario, previsto per il 15 dicembre, sempre presso il centro ricreativo “F. Benigni”.