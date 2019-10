Garfagnana : camporgiano



Inaugurato il nuovo labaro del gruppo Fratres

martedì, 15 ottobre 2019, 15:41

I cinque gruppi donatori di sangue Frates del comune di Camporgiano (Camporgiano, Poggio Filicaia Sillicano, Puglianella, Casatico Vitoio e Casciana) sabato 5 ottobre hanno inagurato il nuovo labaro dell'associazione.



La cerimonia si è svolta alle 17 con la santa Messa officiata da Don Jan nella chiesa parrocchiale di Casciana alla presenza dei cinque presidenti Giuliana Magnani, Carlo Corrieri, Antonella Giudi, Loris Masotti, Loredana Cardosi, del governatore della Misericordia di Camporgiano, dottor Sergio Orlandi, del maresciallo capo Pietro Lemmi, comadante della stazione dei carabinieri di Camporgiano, di Monica Magazzini, assessore del comune di Camporgiano, in rappresentanza del sindaco. La cerimonia religiosa è stata accompagnanta dal coro parrocchiale di Casciana. Durante la messa sono stati ricordati i donatori che ci hanno lasciato e Giuliana Magnani ha letto la preghiera del donatore.



Presso la struttura del circolo paesano di Casciana, grazie ai volontari del paese, si è svolta la cena conviviale alla presenza dei donatori e degli amici. Evento che nel suo piccolo ha voluto dimostrare l'unione che c'e tra i cinque gruppi che operano sul territorio comunale e che, oltre donare, sono animatori di molte iniziative durante l'anno all'interno delle proprie comunità che rappresentano. Giuliana Magnani, presidente Frates Casatico Vitoio, ha sottolineato l'importanza della donazione e ha fatto un appello ai giovani perche vadano a donare anche perche la loro presenza da continuità futura ai gruppi e il gesto della donazione racchiude solidarietà e amore verso il prossimo.



L'assessore Monica Magazzini, infine, ha voluto ricordare il gesto profondo della donazione impegnandosi come amministratore affinche vi sia una sensibilizzazione sul territorio riaffermando la collaborazione del comune con tutti i gruppi per ogni necessità.