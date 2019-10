Inaugurato il restauro delle fortificazioni militari a Molazzana

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 27 ottobre 2019, 15:05

E' caduto sul Monte Pisanino, precisamente nei pressi del Canale delle Rose, un escursionista che è stato soccorso oggi pomeriggio per un trauma cranico riportato. Avvertiti il Sast e i vigili del fuoco. L'uomo è stato recuperato dall'elisoccorso Pegaso 3 e trasportato, in codice giallo, all'ospedale Cisanello di Pisa

domenica, 27 ottobre 2019, 14:21

Il segretario territoriale di Nursind (sindacato delle professioni infermieristiche) Roberto Pasquinelli e la segretaria amministrativa Teresa Porta tornano a segnalare le problematiche clinico-assistenziali che riguardano anche il presidio ospedaliero della valle Del Serchio

domenica, 27 ottobre 2019, 12:47

Grande attesa in tutta la Garfagnana per la serie di eventi “Castagnate e non solo" che accompagneranno gli abitanti della zona e i turisti in un tour di sapori antichi, in tutte le varie parti del territorio

sabato, 26 ottobre 2019, 20:05

Mostri, fantasmi e tanto altro all’Halloween Party 3.0 di Gallicano, un’iniziativa nata dalla collaborazione tra il “Rione Borgo Antico” e “Gallicano’s Lovers”, che trascinerà grandi e piccini nell’atmosfera della festa anglosassone presso l’impianti sportivi di Gallicano (ex bocciofila)

sabato, 26 ottobre 2019, 17:53

Primo appuntamento per gli appassionati della mitica vespa ETS, aperto a tutta la serie PK. Sigle, per in non addetti ai lavori, forse sconosciute, ma che stanno a indicare un’epoca, una passione e una nostalgia forse per questo mezzo che ha segnato nel profondo i cuori di chi ha posseduto...

venerdì, 25 ottobre 2019, 15:55

Autobus fermi, metro bloccate e la scritta “fuori servizio” lampeggiante su quasi tutti i mezzi pubblici d’Italia oggi, 25 ottobre, per uno sciopero generale a cui hanno aderito autisti da tutta la penisola. La Gazzetta del Serchio ha intervistato il sindacato CUB Trasporti