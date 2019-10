Garfagnana : gallicano



Iniziativa nelle scuole per abbattere utilizzo plastica usa e getta

giovedì, 3 ottobre 2019, 09:21

Il 4 ottobre alle 10.30, presso l'IC di Gallicano in Via Maresciallo Giuliano Guazzelli, alla presenza dell'amministrazione comunale, della dirigente scolastica Alessandra Mancuso e del proprietario Ladis, socio Conad, Luca Toni, al motto di "Less plastic is fantastic!" sarà consegnata a tutti gli alunni di tutti i gradi di scuola anche paritaria presenti sul territorio comunale una borraccia, personalizzabile con il proprio nome, da utilizzare dentro e fuori l'edifico scolastico. L'iniziativa, resa possibile grazie al contributo di Conad, fa parte di un più ampio progetto di Educazione Ambientale che da sei anni l'amministrazione porta avanti in collaborazione con l'istituto e consente di fare un grande passo in avanti nell'obiettivo di abbattere l'utilizzo di plastica usa e getta proprio partendo dalla scuola in quanto luogo deputato alla crescita, all'educazione, alla formazione di giovani cittadini sempre più attivi e consapevoli.



Roberto Toni, socio Conad, finanziatore del progetto: "Ringrazio il comune per avermi dato nuovamente l'opportunità di essere al suo fianco e questa volta allo scopo di migliorare la sensibilità ambientale dei giovani e di tutta la comunità. La consegna delle borracce di allumini , più igieniche e riusabili, al posto delle bottiglie di plastica, rappresenta un passo importante che testimonia la sensibilità e l'attenzione che Conad pone ai delicati equilibri dell'ambiente. I nostri bambini e ragazzi tornano dunque a scuola ma con una aumentata sensibilità per i temi ambientali. Molti studenti oggi seguono le attività e l'esempio di Greta Thumberg ed è normale che anche tra i banchi la sostenibilità diventi una priorità. Conad non poteva mancare a questo appuntamento "