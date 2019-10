"Io non rischio", una due-giorni sulle buone pratiche di protezione civile

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 7 ottobre 2019, 17:22

Il presidente Tagliasacchi interviene sull'esperienza di storytelling digitale e i progetti sperimentati dal territorio della Garfagnana per stimolare e rendere fruibile il grande patrimonio naturale, storico, culturale dalle potenzialità emozionali molto forti

lunedì, 7 ottobre 2019, 12:08

Anche per quest’anno si è svolta per gli studenti ed insegnanti delle classi V delle scuole primarie di tutta la Garfagnana la visita didattica al centro “La Piana” di Camporgiano organizzata dall’Unione Comuni Garfagnana

lunedì, 7 ottobre 2019, 11:33

Preoccupa anche la Provincia di Lucca il piano di riorganizzazione degli uffici postali di Poste Italiane e, in particolare, il nuovo orario degli sportelli di Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Marina di Pietrasanta e Lido di Camaiore, dov'è prevista la chiusura del turno pomeridiano degli uffici

lunedì, 7 ottobre 2019, 10:04

Appuntamento il 10 ottobre alle 21 presso la sede del Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico, in via Ducale 4 a San Michele di Piazza al Serchio, per la presentazione del libro Una vita a quattro ruote di Alessandro Pedreschi, introduce il curatore del Museo professor Umberto Bertolini

sabato, 5 ottobre 2019, 22:31

Torna l’appuntamento con la “Festa del Vino”, domenica 20 ottobre a Riana di Fosciandora. Per l’occasione dalla fontana del paese zampillerà, quasi per magia, non acqua, ma vino

sabato, 5 ottobre 2019, 16:14

Ad Andrea Bertoncini di Fosciandora la targa Fedeltà del Premio. Tutti i riconoscimenti del Premio che valorizza i giovani impegnati nell'agricoltura di presidio