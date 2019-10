Garfagnana



Kedrion, ecco il nuovo semaforo: al via il servizio pullman per i lavoratori

venerdì, 18 ottobre 2019, 15:31

La Rsu Uiltec della Società Kedrion comunicano che è stato installato l'impianto semaforico necessario per attivare il servizio di pullman che permetterà ai lavoratori della medesima società di poter recarsi al lavoro, senza l'utilizzo del mezzo proprio.



"L'operazione - spiega - è finalizzata sia alla salvaguardia dell'ambiente, riducendo lo smog dovuto all'uso di mezzi privati, sia alla riduzione del rischio di infortuni in itinere, oltre che a migliorare la qualità di vita dei lavoratori ed è diretto ai dipendenti Kedrion provenienti dalla Garfagnana. Il semaforo installato era necessario al fine del controllo della viabilità, in un tratto servito da sottopasso pericoloso per la scarsa visibilità e per questo su quel collegamento esiste il divieto di transito ai mezzi pesanti. Progetto voluto e portato avanti dalla RSU UILTEC, congiuntamente alla propria Segreteria provinciale e alla confederazione UIL, ed ha visto coinvolti sia le amministrazioni locali di Barga e Gallicano sia la Provincia di Lucca, che la UILTEC ringrazia per la disponibilità e per il fattivo contributo. Ringraziamento che deve essere esteso anche alla Società Kedrion SPA che ha creduto e sponsorizzato il progetto, dimostrando l'attenzione che ripone nell'ambiente e nel territorio dov'è sita.



L'auspicio è di riuscire ad estendere tale servizio non solo ad altre zone ma anche ad altre realtà produttive presenti nel territorio. Oggi il rispetto dell'ambiente e le attività lavorative devono andare di pari passo, è necessario conciliare zone produttive con la qualità dell'ambiente e del territorio, riuscendo a conciliare interessi diversi ma entrambi legati alla persona, che è sia lavoratore che residente nel territorio. Questa è la sfida che tutta la UILTEC porta avanti".