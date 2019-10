Garfagnana : pieve fosciana



L'ultimo saluto a Claudio Pierotti

martedì, 22 ottobre 2019, 17:08

di andrea cosimini

Un uomo onesto, che aveva fatto del lavoro la sua vita e della famiglia il suo più grande affetto. Parenti e amici lo hanno voluto ricordare così, oggi pomeriggio, in occasione dell'ultimo saluto nella chiesa di Pieve Fosciana. Una cerimonia semplice, commovente, partecipata.



Claudio Pierotti, 71 anni, lascia un enorme vuoto nella comunità pievarina dove aveva affondato le sue radici. Nato a Castelnuovo, ma cresciuto nel borgo di Pieve, si era trasferito, dopo il matrimonio con Biancarosa, a Lucca, per motivi di lavoro. Era però ritornato in Garfagnana, nel paese dove era cresciuto, per vivere stabilmente qui con la sua famiglia.



Claudio, oggi in pensione, aveva lavorato come dipendente di Poste Italiane, con un impiego negli uffici interni in piazza San Martino. Tra le sue passioni, quella per il Milan, di cui era un grande tifoso. La sua scomparsa lascia nel dolore e nello sconforto i figli, Simone (giornalista pubblicista e segretario della società calcistica U.S. Castelnuovo) e Lucia (titolare di un salone estetico), la moglie, la nuora Lucia, il genero Lorenzo e l'amatissima nipotina Sofia. Scherzo del destino, a luglio era morto improvvisamente suo fratello, Gianfranco.

Da parte della famiglia, un ringraziamento a tutti quanti le sono stati vicini in questi tristi momenti, compresi gli operatori della Misericordia e del Pronto Soccorso di Castelnuovo, i medici e gli infermieri dell'ospedale di Cisanello, che hanno fatto il possibile per Claudio.



Da parte della redazione delle Gazzette, del direttore e di tutti i collaboratori va un grande abbraccio alla famiglia di Simone.