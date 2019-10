Garfagnana



L’Unione dei Comuni alla 15^ edizione di Lubec

lunedì, 7 ottobre 2019, 17:22

LuBeC 2019, il salone italiano giunto alla quindicesima edizione dedicato alle tecnologie applicate alla promozione dei beni culturali e del marketing territoriale, si è tenuto anche quest’anno nella consueta e suggestiva cornice del Real Collegio di Lucca portando all’attenzione della Community della cultura il tema “patrimonio culturale e sostenibilità tra pubblico e privato”. Trattandosi di un interessante opportunità di incontro con enti locali, fondazioni, imprese, professionisti, università per la promozione dei propri obiettivi e programmi di attività, l’Unione Comuni Garfagnana ha partecipato con un proprio stand sulla Banca dell’Identità e della Memoria della Garfagnana illustrando attraverso le sue pubblicazioni, video, confronto con altri operatori, informazioni ai visitatori il Centro di documentazione, l’animazione culturale e i progetti territoriali in essere con un particolare riguardo al tema della valorizzazione del territorio.

Su tale argomento è intervenuto il Presidente Andrea Tagliasacchi, che nella sessione tematica “Interaction cultural experience” ha esposto l’esperienza della Garfagnana evidenziando come l’inestimabile patrimonio naturale e culturale diffuso che il suo territorio possiede sia alla base di grossi interventi di recupero realizzati e in atto e rappresenti un potenziale richiamo turistico di rilievo. A partire dal 2008 ha preso avvio un percorso fortemente voluto dalle amministrazioni coinvolte e le istituzioni locali per creare un circuito turistico e culturale delle rocche e dei castelli della Media Valle del Serchio e della Garfagnana “riportando in vita” una rete monumentale particolarmente diffusa in tutto il territorio dalle molteplici forme e caratteristiche attraverso i progetti “Rocche e Fortificazioni” e “Ducato Estense”.

Il Presidente ha inoltre illustrato come il territorio stia lavorando su esperienze che vedono l’incontro con tecniche innovative per stimolare e rendere maggiormente fruibile il territorio e i suoi aspetti di eccellenza in termini di valorizzazione del territorio e conservazione della memoria nell’ambito della Banca dell’Indentità e della Memoria della Garfagnana e della Banca Audiovisivi, con i risultati del progetto Erasmus+ COMIKS di scambio tra giovani di Garfagnana, Sud Corea e Giappone con produzione di animazioni digitali e fumetti ambientati sul territorio all’epoca di Ludovico Ariosto e anticipando l’attenzione che verrà presto data alla valorizzazione della figura di Fosco Maraini e rispondere al tema di come un personaggio del genere abbia scelto la Garfagnana come sua “34esima casa”.

“Alla luce di questo, consapevoli di vivere e amministrare un territorio ricco di eccellenze culturali e naturali, collocato tra due parchi e interessato da un’area MaB UNESCO, luogo di sperimentazione e salvaguardia di prodotti tipici” - conclude Tagliasacchi – “partecipare a LuBeC permette di attivare nuove relazioni, far crescere creativamente la Banca della Memoria, entrare in contatto con professionisti e confrontarsi con altre esperienze pubbliche e private nonché presentare un territorio che oggi vuole essere un unico prodotto turistico per cui gli amministratori locali hanno condiviso un lungo progetto strategico finalizzato ad entrare nel mercato internazionale”.