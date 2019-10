Maltempo, codice giallo per piogge e temporali

Altri articoli in Garfagnana

A partire da martedì 1 ottobre inizieranno le operazioni relative al Censimento Permanente della Popolazione condotto da Istat che quest’anno coinvolgeranno in comuni di Camporgiano, Sillano Giuncugnano e Vagli Sotto

Venerdì 27 settembre in occasione del “Friday for future“, presso il plesso scolastico di San Romano in Garfagnana, è stato presentato un progetto di tutela e salvaguardia del territorio e di valorizzazione delle sorgenti di acqua ivi presenti

Si apre il 3 ottobre alle ore 21 presso la sede del Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico, in via Ducale 4 a San Michele di Piazza al Serchio, il cartellone degli eventi per l’autunno 2019, con l’incontro Racconti, leggende e esseri fantastici delle Alpi Apuanetenuto dal professor Paolo Fantozzi, introduce il...

Su iniziativa del paracadutista Andrea Pioli, una delegazione del Nucleo Paracadutisti Garfagnana, guidata dal fiduciario sergente genio guastatori paracadutisti Riccardo De Lucia, ha preso parte alla celebrazione della festività di S. Michele Arcangelo - patrono dei paracadutisti - che si è tenuta domenica 29 settembre a Castiglione di Garfagnana

Nello splendido ed elegante scenario del Renaissance Tuscany Il Ciocco di Castelvecchio Pascoli, si è svolta sabato 28 settembre la cerimonia di apertura dell'annata lionistica 2019/2020 del Lions Club Garfagnana (Distretto 108 – La Toscana) con l'insediamento ufficiale del presidente Ubaldo Pierotti

E' vero che nell'ambito territoriale di Lucca i partecipanti ai programmi di Attività Fisica Adattata (AFA) sono in costante aumento (in questo 2019 si è arrivati a quota 1450) ma è necessario promuovere ulteriormente questa importante pratica che consente di prevenire molte patologie e favorisce la socializzazione tra le persone ultra65enni