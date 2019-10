Maltempo, codice giallo per pioggia e temporali

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 14 ottobre 2019, 17:25

Da questa estate si è accentuato il cattivo odore in zona Debbiali nel Rione del Monticello di Gallicano. Il capogruppo di minoranza, Furio Valiensi, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta del Serchio, in merito a questo annoso disservizio

lunedì, 14 ottobre 2019, 16:39

Caos in consiglio comunale a Minucciano per la surroga del consigliere Vittorio Torre con il subentro di Laura Menchelli. e la minoranza che chiede le dimissioni del sindaco Nicola Poli. Si è arrivati alla sostituzione dopo una lunga serie di pareri sulla candidabilità, ultimo quello del ministero

lunedì, 14 ottobre 2019, 15:06

Le indagini hanno avuto inizio dal rinvenimento, in località Villetta del comune di San Romano, di una ingente quantità di fresato di asfalto posizionato su terreno nudo; adiacente a questo materiale c’era una seconda zona con diffusi depositi di rifiuti di natura speciale pericolosa e non

lunedì, 14 ottobre 2019, 13:59

Si tinge di giallo il giovedì sera del Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico con la presentazione del libro "Omicidi sulla Via del Volto Santo" di Marco Bonini,introduce lo scrittore e poeta Pietro Paolo Pighini: l’appuntamento è per il 17 ottobre alle ore 21 in via Ducale 4 a San Michele di...

domenica, 13 ottobre 2019, 22:42

Il professor Andrea Conti interverrà nell'ambito di una conferenza dal titolo: "I luoghi di San Galgano al di fuori della Val di Merse: viaggio in Garfagnana e in Val di Chiana", che si terrà sabato, 19 ottobre, alle 17, nel Museo Civico e Diocesano di Arte Sacra di Palazzo Taddei,...

domenica, 13 ottobre 2019, 10:08

I consiglieri comunali di “Uniti per Gallicano”, Furio Valiensi, Zelmiro Corti, Antonella Pellegrinotti e Federico Poli hanno richiesto di convocare un consiglio comunale sulla realizzazione di un nuovo impianto di depurazione