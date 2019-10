Garfagnana : gallicano



Maria Grazia, mamma di Vanessa: “A 10 anni dall’uccisione, continuo la mia battaglia”

martedì, 22 ottobre 2019, 16:49

di daniele venturini

Sono trascorsi quasi due lustri da quel terribile 7 dicembre 2009, quando Vanessa Simonini, giovane donna di appena 20 anni, fu strangolata a Gallicano. Il suo assassino, reo confesso, era un giovane di Pisa di 35 anni, Simone Baroncini, un “amico” che, per la ragazza, provava qualcosa di più e che, dopo il suo rifiuto, accecato dalla rabbia, l'ha uccisa. Trasportò il cadavere di Vanessa da Campilato, località di Gallicano dove fu consumato il delitto, alla Barca, altra località del comune di Gallicano, lasciando il corpo esposto alla pioggia, sul gretto del fiume Serchio. Dopo qualche ora telefonò ai carabinieri parlando genericamente di un'aggressione, fece ritrovare il corpo e, infine, confessò di essere lui stesso l'assassino.

Questo fatto di sangue sconvolse la comunità di Gallicano e di tutta la Valle del Serchio perché, a memoria di uomo, non si ricordava un episodio così cruento e assurdo: l'uccisione di una giovane donna, perché rifiutò le avance di un amico che, purtroppo, per Vanessa si è dimostrato per quello che era: un "mostro".

Dopo 10 lunghi anni, la mamma di Vanessa, Maria Grazia Forli, non ha smesso un solo giorno di combattere per tenere alto il ricordo della sfortunata figlia, e per portare questa dolorosa storia che ha sconvolto la sua vita e quella dei suoi famigliari, nelle scuole di ogni ordine e grado, in televisione, fino ad arrivare alla Camera dei Deputati, dove è stata ricevuta dalla presidente Laura Boldrini, per sensibilizzare i politici e spingerli a legiferare in maniera chiara sulla certezza della pena. Questa sua battaglia, al momento, non ha portato i risultati sperati; però Maria Grazia ha continuato a lavorare nel mondo del volontariato, con i comuni, e questo suo lavoro è stato premiato con il progetto “Una Panchina per Vanessa” (sono state inaugurate 80 panchine in tutta la Valle del Serchio). Questa bellissima iniziativa, simbolo con cui in tantissime città della nostra Italia, vuole mettere il chiaro e fermo "no" alla violenza sulle donne; in Garfagnana le panchine rosse vogliono principalmente onorare la giovane Vanessa, uccisa da un “amico” dimostratosi poi “orco travestito da agnellino”, come ripete sempre Maria Grazia. Altra importante iniziativa è il Premio letterario “Essere donna Oggi”, patrocinato dal comune di Gallicano.

Maria Grazia, sono trascorsi 10 anni da quel terribile 7 dicembre 2009, quando una mano assassina, ha tolto la vita a Vanessa. Ti sei sempre battuta con tutte le tue forze perché non si spegnessero, negli anni, i riflettori sulla tragica vicenda che ha segnato in maniera indelebile la tua famiglia. Cosa ti prefiggi di fare nel prossimo futuro e cosa non sei riuscita a fare i questi 10 anni?

La cosa che vorrei, per far conoscere Vanessa, è raccontare la sua storia, come ho già fatto con il romanzo pubblicato alcuni anni fa; in questo caso, mi piacerebbe fare un film che parli della vita di mia figlia, fino ad arrivare a quel tragico 7 dicembre 2009. Capisco che non è semplice, ma cercherò di riuscirci. Non sono riuscita, probabilmente, a far capire ai politici quanto è sentito e importante per i familiari, di chi è stato assassinato, sapere che l'aguzzino sconterà in carcere tutta la pena che il tribunale gli infligge. La certezza della pena è un mio “pallino” che comunque coltivo e non mi arrendo.

La certezza della pena, come hai ben illustrato, è una tua priorità perché la vita di una persona non può valere 16 anni di condanna e tanto meno 12 anni di carcere effettivamente espiati (che verosimilmente sconterà l'"orco" che ti ha portato via Valentina). Per quanto mi è dato a sapere, l'assassino non ha mai fatto cenno a nessun tipo di pentimento. Cosa vorresti dire al Baroncini?

È vero, in questi anni il Baroncini non si è mai fatto sentire, né tramite i suoi genitori nè tramite il suo avvocato. Non ha inviato missive a noi famigliari. Io non chiedo vendetta. Posso dire che non sarei dispiaciuta se il Baroncini in un momento di ripensamento, per il gesto atroce che ha posto in essere, ponesse a sua volta in essere un atto riparatorio. Cito il Vecchio Testamento: "Dio ha detto che nessuno tocchi Caino". Ma ha anche aggiunto: "Caino che tu sia maledetto per sempre sulla faccia della Terra.”

Sei stata ricevuta alla Camera dei Deputati a Roma, dall'allora presidente Laura Boldrini: ci puoi raccontare questa esperienza?

L'esperienza è stata bella ed emozionante perché ho avuto l'opportunità di parlare con la presidente ed altri onorevoli, ai quali ho portato un progetto per arrivare alla certezza della pena per gli omicidi volontari. Tre mesi dopo sono stata chiamata e mi fu annunciato che, proprio in base al mio intervento, la Camera dei Deputati aveva tolto il rito abbreviato per gli omicidi volontari. Purtroppo, la legge si è impantanata al senato della repubblica.

Tanti amici di Vanessa sono rimasti vicino a te e alla tua famiglia. Ci racconti il rapporto che hai con gli Amici di Vanessa?

Gli Amici di Vanessa sono quel gruppetto di ragazzi con cui usciva i fine settimana e le sere d'estate. Sono persone meravigliose. Da 10 anni tutti i sette di ogni mese portano sulla tomba di mia figlia una composizione di fiori recisi. Vorrei stringerli a me tutti: Tania, Riccardo, Beppe e Omar e tutti gli altri che, per brevità, non sto a citare, perché si dimostrano, ogni anno che passa, sempre più attaccati al ricordo di Vanessa.

Vanessa aveva fatto una tesina per l'esame di maturità che parlava della violenza sulle donne. Era sicuramente una ragazza informata sui pericoli che poteva correre. Come ti spieghi che proprio a lei è potuto succedere di subire violenza fino ad essere uccisa?

Prendo spunto da questa domanda per fare una raccomandazione a tutte le ragazze che potenzialmente potrebbero trovarsi nella stessa situazione di Vanessa. Il Baroncini si è sempre comportato come “un agnellino”: uso questa metafora per far capire il comportamento posto in essere da questo uomo, che poi si è dimostrato un “orco”. Cosa voglio dire: Non date nulla per scontato. Non fermatevi alle apparenze, perché questo tipo di violenza è subdola e, a prima vista, non si riconosce. Per questo non la puoi combatterla. Vanessa era sicura, come lo erano gli amici del gruppo, che il Baroncini fosse una persona affidabile. Questo non è stato.

Maria Grazia cosa pensi del danneggiamento della panchina a Barga verificatosi alcuni giorni fa, in ricordo di Vanessa e di tutte le donne che hanno subito violenza?

Questo atto vandalico, a mio parere, è stato fatto da qualche “ragazzino su di giri”. Probabilmente non era finalizzato a colpire la memoria di Vanessa o di tutte le donne oggetto di violenza.

Maria Grazia al termine dell'intervista, in uno momento di sfogo, ci ha detto: “Nel mondo ci sono tante persone buone che aiutano il prossimo e danno la forza di vivere e di continuare ad andare avanti. Queste persone sono i pilatri su cui si regge la vita e la voglia di vivere e continuare a lottare per il ricordo di Vanessa.”

Una abbraccio a te Maria Grazia e a tutta la tua famiglia dalla redazione della Gazzetta del Serchio.