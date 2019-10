Garfagnana : piazza al serchio



Montemagni (Lega): "Treno sovraffollato, Rfi intervenga"

mercoledì, 2 ottobre 2019, 11:34

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, denuncia il sovraffollamento del treno che collega Piazza al Serchio a Lucca in occasione dell'inizio delle scuole.



"Con l'inizio delle scuole - afferma - era naturale che l'ambito treno mattutino, programmato per collegare Piazza al Serchio a Lucca, fosse preso letteralmente d'assalto dagli studenti, senza dimenticare, ovviamente, la presenza dei pendolari per lavoro."



"L'unica a non rendersi conto della probabile criticità - attacca - è stata Rfi che, nonostante sia risaputo come alle ore 06.00 siano in molti ad usufruire del predetto mezzo di trasporto, non ha pensato di utilizzare più vagoni per i passeggeri. Siccome, poi sull'autobus di "supporto" solitamente non sale mai nessuno, ecco che sul treno si è materializzato l'effetto sardina. Visto che tale disservizio pare, tra l'altro, ripetersi con buona periodicità e considerate anche le condizioni non certamente ottimali delle vetture in circolazione sulla predetta tratta, auspichiamo, dunque (e su questa problematica produrremo, comunque, un atto consiliare) che Rete Ferroviaria Italiana non faccia "orecchie da mercante" ma intervenga prontamente per azzerare tale palese carenza."