"Mundus patet": incontro al al Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico

lunedì, 21 ottobre 2019, 13:09

Sarà quello dei morti e del regno ultraterreno il mondo aperto e disvelato durante l’incontro Mundus patet. Immaginario e tradizioni per la Festa dei Morti in Italia, in programma il 24 ottobre alle 21 al Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico in via Ducale 4 a San Michele di Piazza al Serchio.

Per gli antichi romani, il mondo ultraterreno era chiuso da una porta che poneva un filtro fra la nostra dimensione e quella del sottosuolo, quell’oltretomba dove regnavano gli Dei Mani e la Dea Cerere, protettrice della terra e delle messi, ma anche dea degli inferi insieme alla figlia Proserpina. Il Mundus costruito dai romani era una fossa ricoperta da grandi lastre di pietra, il cui punto centrale costituiva il canale di collegamento tra il mondo dei vivi e quello dei defunti. La fossa era chiusa per tutto l’anno ad eccezione dei tre giorni del Mundus Patet, ossia i giorni in cui “il mondo è aperto”: venivano infatti alzate le lastre per recitare odi ed offrire doni agli Dei inferi, affinché i morti non tornassero nel nostro mondo.

Da questa celebrazione, a sua volta di origine etrusca, ed insieme dall’intreccio di altre culture che hanno segnato la nostra storia hanno preso corpo nel tempo le leggende relative alla Festa dei Morti in Italia: dal ritorno dei defunti alla propria casa, che doveva essere lasciata libera dalla famiglia, all’offerta di cibo e alle processioni di casa in casa di bambini e poveri per ricevere in dono la “carità dei morti”: fave, castagne e fichi secchi. Questi ed altri racconti, estrapolati dalle tesi e ricerche che compongono l’Archivio CDTO e grazie alle informazioni giunte a noi dalla tradizione orale locale, saranno narrati giovedì prossimo dal personale del Museo, coordinato da Umberto Bertolini: Marco Borghesi, Alfonso Bertucci, Manola Bartolomei, Valeria Agostini, Rosaria Pedri. Durante la serata saranno offerti anche gli ossi dei morti, tipici biscotti senesi legati alle celebrazioni della Festa dei defunti.