Oltre 250 bambini al simposio di scultura su legno

lunedì, 21 ottobre 2019, 21:52

Nei giorni 19 e 20 ottobre si sono tenuti presso il club ippico Migliarino a Migliarino i campionati toscani di completo 2019. Ottimi risultati per due ragazzine di 12 anni del C. I. La casina di Filicaia

lunedì, 21 ottobre 2019, 13:09

Sarà quello dei morti e del regno ultraterreno il mondo aperto e disvelato durante l’incontro Mundus patet. Immaginario e tradizioni per la Festa dei Morti in Italia, in programma il 24 ottobre alle 21 al Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico in via Ducale 4 a San Michele di Piazza al Serchio

sabato, 19 ottobre 2019, 21:24

Si è spento all'età di 71 anni Claudio Pierotti, di Pieve Fosciana, padre del nostro prezioso collaboratore Simone. Il cordoglio di tutta la redazione per la triste scomparsa

sabato, 19 ottobre 2019, 08:45

La Festa del Vino a Riana, nel comune di Fosciandora, in programma domenica 20 ottobre, è stata annullata a causa del probabile maltempo previsto. La manifestazione è organizzata dal Gruppo Sociale Fosciandora, il Comitato Paesano di Riana, il Centro Commerciale Naturale, Amatori Fosciandora, con il patrocinio del comune

venerdì, 18 ottobre 2019, 16:22

A seguito dell'intervista fatta dalla Gazzetta al capogruppo di minoranza del comune di Gallicano, Furio Valiensi (leggi qui), questa mattina siamo andati a verificare personalmente, in località Debbiali, ed abbiamo intervistato alcuni residenti nelle vicinanze del depuratore

venerdì, 18 ottobre 2019, 16:18

Domenica 20 ottobre alle 12,30 agli impianti sportivi di Gallicano, all'interno della tensostruttura “il Pallone”, si terrà il pranzo di beneficenza “Fogacce Leve a Pranzo”, organizzato dalle associazioni: Sbandieratori e Musici di Gallicano, ASD Tennis Gallicano e Associazione il Sogno di Castelnuovo Garfagnana