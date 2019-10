Garfagnana



Orecchiella, migliora la riserva grazie alla nuova convenzione

mercoledì, 30 ottobre 2019, 14:30

di tommaso boggi

Continua il costante sviluppo della Riserva Naturale Statale Orecchiella con un finanziamento di 50 mila euro dell'Ente Parco, un ammodernamento degli immobili e soprattutto moltissime iniziative che vedono il Corpo Forestale dei Carabinieri in prima linea, grazie ad una convenzione tra il comando per la tutela della biodiversità e il sopracitato Ente Parco Nazionale dell'Appennino.



La convenzione è stata presentata stamattina con un programma ricco di interventi ed ospiti e con la presenza, per l'Arma, del generale Davide De Laurentis, il tenente colonnello Cecilia Tucci, che ha supervisionato la convenzione, ed i dottori Fausto Giovanelli e Giuseppe Vignali, per l'Ente Parco.



Il presidente del Parco Naturale Appennino Tosco Emiliano Fausto Giovanelli ha così descritto quello che diventerà la riserva naturale: "Sarà aperta di più e più a lungo a studenti e turisti, sarà un laboratorio per le nuove funzioni del bosco che sono quelle di proteggerci dai cambiamenti climatici e non solo darci legna. La Riserva Naturale Statale Orecchiella sarà una porta aperta su tutta la Garfagnana e l'Appennino" ha concluso il presidente.



In sala, oltre a militari ed istituzioni, rappresentate dai sindaci Raffaella Mariani di San Romano in Garfagnana e Francesco Pioli di Villa Collemandina, molti ragazzi delle scuole secondarie, perché uno degli scopi di questo progetto è proprio l'educazione ambientale.



Il tenente colonnello Cecilia Tucci ha descritto quindi questa convenzione della durata di tre anni con un finanziamento di 50 mila che vedrà un miglioramento della biglietteria, dello stabile "Gaia" della cartellonistica dei sentieri e molto altro, un vero e proprio rinnovo per la riserva che quest'anno ha contato 15 mila visitatori.



Il generale de Laurentis ha poi parlato, tra le altre cose, della diversa percezione che c'è adesso delle foreste: "Il bosco è passato da semplice risorsa a vera e propria "speranza di futuro" per il nostro mondo".



La mattinata si è infine conclusa con il consegno degli elogi ai carabinieri forestali che si sono distinti in azione.