Garfagnana



Ottobre, mese delle donne a Pieve Fosciana

mercoledì, 9 ottobre 2019, 15:12

Rosa è il colore prettamente femminile, e alle donne in particolare è dedicato il mese di ottobre per ricordare a tutte le donne la prevenzione del tumore al seno.

Per aiutare le donne in trattamento, a Pontecosi l’Associazione “Il ritrovo di Roberta” in collaborazione con il CAV di Pieve Fosciana, ha messo a disposizione un nuovo mezzo e volontari per trasportare le persone in cura dalla loro abitazione al centro di terapia e viceversa.

Il comune di Pieve Fosciana, su suggerimento di questi gruppi, ha aderito all’iniziativa contribuendo con l’illuminazione di rosa di alcuni monumenti e luoghi del territorio comunale per ricordare a tutti l’importanza della prevenzione e di compiere periodicamente visite specialistiche.

Così, dall’inizio del mese, di sera si illumineranno di rosa la Chiesa di S. Magno di Pontecosi, il monumento ai caduti, la “fontana del pievano”, e l’ex convento di S. Anna a Pieve Fosciana.

Ciò è stato possibile grazie al consigliere comunale Andrea Bechelli, aiutato dall’amico Francesco Bertucci, che nel tempo libero si sono organizzati per compiere splendide magie e così richiamare l’attenzione della cittadinanza tutta su questa preoccupante problematica.