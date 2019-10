Garfagnana



Partnership tra FSI e Kedrion, sottoscritto accordo

mercoledì, 16 ottobre 2019, 19:18

Oggi, Sestant Internazionale S.p.A., Sestant S.p.A. e FSI Investimenti, attuali soci di Kedrion S.p.A., hanno sottoscritto un accordo con FSI, che prevede l’acquisto da parte di quest’ultima di una partecipazione di minoranza detenuta da Sestant Internazionale S.p.A. in Kedrion e la sottoscrizione di un aumento del capitale di quest’ultima. Con questa operazione, FSI diverrà azionista di Kedrion con il 19,59% del capitale ordinario.

In dettaglio, l'operazione prevede che FSI acquisisca da Sestant Internazionale S.p.A. azioni Kedrion per un valore di Euro 100 milioni e contestualmente sottoscriva un aumento del capitale di Kedrion S.p.A per Euro 50 milioni, eFSI Investimenti (controllata da CDP Equity per il 77% , già azionista della società dal 2012 con il 25,06%, sottoscriva un ulteriore aumento di capitale per un importo di Euro 16,7 milioni, mantenendo così inalterata la propria partecipazione.

L’operazione prevede complessivamente aumenti di capitale per Euro 66,7 milioni e all’esito della stessa, Sestant Internazionale S.p.A. e Sestant S.p.A. continueranno congiuntamente a detenere una partecipazione non inferiore al 54% del capitale.

L’ingresso del nuovo socio e gli apporti in aumento di capitale di FSI e FSI Investimenti consentiranno a Kedrion di proseguire nel piano di sviluppo nazionale e internazionale, caratterizzato dal 2012 al 2018 dalla crescita media annua dei ricavi di oltre il 10%. Nel 2018, Kedrion ha registrato ricavi per Euro 687,9 milioni di cui 41% negli USA, 36,2% in Europa (di cui 25,3% in Italia) e il 22,8% nel resto del mondo.

Il perfezionamento dell’operazione è soggetto all’approvazione delle competenti autorità antitrust.

Nell’operazione la società è stata assistita da Lazard, in qualità di Advisor finanziario, e da Carnelutti Law Firm, in qualità di Advisor legale.

FSI è stata assistita da Rothschild, in qualità di Advisor finanziario e dallo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, in qualità di Advisor legale.

Kedrion è un’azienda biofarmaceutica che sviluppa, produce e distribuisce farmaci plasma-derivati. E’ il quinto operatore al mondo in un settore che ha espresso costante crescita negli ultimi anni. Kedrion, con sede principale a Castelvecchio Pascoli (Italia), opera attraverso 4 stabilimenti produttivi e 26 centri di raccolta plasma, e impiega oltre 2.500 dipendenti, di cui oltre 1000 in Italia.