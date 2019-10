Garfagnana : minucciano



Piazza Chiavacci, la minoranza: "Si rispetti divieto di accesso"

lunedì, 28 ottobre 2019, 08:34

Continua lo scontro a Minucciano tra minoranza e maggioranza che si sposta, almeno momentaneamente, dalla surroga del consigliere Vittorio Torre all’accesso a Piazza Chiavacci, di fronte al comune del paese.

Il portavoce e capo del gruppo di minoranza Loris Anchesi scrive infatti in una nota: “Piazza Chiavacci, area antistante l’ingresso del comune di Minucciano nonché punto di accesso alla parte alta del paese, è sgombera dal traffico veicolare, con segnaletica di divieto di transito. Questa limitazione è stata volutamente decisa da amministratori comunali saggi e lungimiranti di un’epoca ormai passata, con l’obiettivo di scongiurare qualsiasi forma d’impedimento, in ogni circostanza di tempo, agli interventi dei mezzi di soccorso".



"Nel corso degli anni – continua Anchesi - e specialmente negli ultimi tempi, in assenza pressoché totale di controlli si è registrata una progressiva violazione del divieto di transito imposto, in particolare e principalmente per opera di amministratori comunali, tra cui il sindaco Nicola Poli ed il vice sindaco Erminio Monelli, dando contezza di un discutibile senso civico, con l’aggravante di costituire un pessimo esempio per tutti i cittadini”.

Anchesi poi seguita a spiegare come, già durante l’adunanza di insediamento del nuovo consiglio comunale, il gruppo di minoranza richiese che non venisse violato il divieto: “Ma da lì a poco - incalza -, più precisamente nella circostanza del successivo consiglio comunale del 4 luglio, il sindaco Poli assieme al nuovo assessore Paladini, sono giunti parcheggiando le autovetture davanti al municipio, esibendo tanto di permesso che li autorizzava e tuttora li autorizza a far ciò, in deroga al ripetuto divieto, dando prova di forza e compattezza, alimentando, con tale spavalderia, il generale malcontento, già esistente, nei cittadini minuccianesi”.

Il permesso, rilasciato dalla polizia municipale, per “esercizio delle funzioni elettive in quanto facente parte della giunta” non convince però la minoranza ed il suo capogruppo che commenta caustico: “Su questa motivazione viene spontaneo ironizzare che, raggiungendo il comune non in autovettura bensì a piedi, lasciando, al pari di tutti gli altri comuni mortali, le autovetture nel sottostante parcheggio e camminando per circa 100 metri per raggiungere così l’edificio, non sarebbero più in grado di svolgere dette funzioni”.

"Circa il requisito di legittimità di detti permessi, niente affatto scontato ma anzi invero assai poco probabile – conclude la nota di Anchesi - in quanto a potere di rilascio e titolo a ricevere, sono in corso accertamenti e dei pertinenti esiti, non appena possibile, daremo conto e ragione”.