Presentazione del volume “La Fortezza di Verrucole”

giovedì, 24 ottobre 2019, 15:01

Mercoledì 30 ottobre alle 11, presso la sala convegni della Riserva Naturale Statale dell’Orecchiella, si terrà un incontro in cui verrà discussa l'integrazione tra le azioni del parco e delle riserve naturali statali (Orecchiella, Lamarossa, Pania di Corfino e Guadine Pradaccio) per la sostenibilità e l’educazione ambientale

giovedì, 24 ottobre 2019, 14:03

Il nuovo comandante provinciale dei carabinieri Ugo Blasi, insediatosi il 23 settembre, ha incontrato i sindaci dei comuni della Garfagnana presso la sede dell’Unione Comuni Garfagnana

giovedì, 24 ottobre 2019, 10:49

Il comune di Fabbriche di Vergemoli invita tutti giovedì 31 ottobre, presso l'Ostello Alpi Apuane a Fornovolasco, all'inaugurazione della mostra didattica "Presenze Silenziose" promossa dal Club Alpino Italiano - Gruppo dei Grandi Carnivori. Un viaggio per scoprire i predatori che stanno ripopolando i boschi italiani

mercoledì, 23 ottobre 2019, 18:32

Esiste un sentiero che attraversa e unisce tutto lo Stivale: il Sentiero Italia, oltre seimila chilometri lungo la dorsale montuosa italiana. E' l'alta via più lunga del mondo! Un gruppo di ragazzi (tutti ragazzi/e tra i 25 e i 32) ha deciso di affrontare questo viaggio, chiamando la loro spedizione Va' Sentiero

mercoledì, 23 ottobre 2019, 14:59

Emesso un codice giallo per temporali forti nelle zone settentrionali e centrali (Lunigiana, Garfagnana, Valdarno inferiore, Valdelsa e Valdera, bacino del Serchio e Valdichiana) e per vento e mareggiate per costa maremmana e Arcipelago

martedì, 22 ottobre 2019, 17:08

Una cerimonia semplice, commovente e partecipata, nella chiesa di Pieve Fosciana, per l'ultimo saluto a Claudio Pierotti, 71 anni, ex dipendente di Poste Italiane e padre del nostro collaboratore Simone