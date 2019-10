Garfagnana



Produzione rifiuti urbani: i dati in Valle del Serchio

giovedì, 31 ottobre 2019, 10:04

I dati presentati da ARRR evidenziano che, a livello regionale, la produzione media di rifiuti urbani si attesta a 613 kg abitante, il range va da 290 a 1720 kg abitante. La raccolta differenziata raggiunge il 56,05%, superando la media nazionale del 2017 (55,54%).

La raccolta differenziata in Toscana sta piano piano aumentando negli anni, forse anche grazie al tanto dibattere sul tema dell’economia circolare.

I cittadini non sempre sono consapevoli del contributo che possono dare al processo di affermazione del nuovo modello economico, che da lineare sta cercando non senza difficoltà di trasformarsi in circolare. Uno dei modi, per implementare questo cambiamento, è legato alla modalità di gestione dei rifiuti, anche quelli urbani. La raccolta differenziata, infatti, rappresenta il primo passo per il riciclo, quindi quanto sarà più alta, tanto più i cittadini contribuiranno, con i loro comportamenti quotidiani, alla realizzazione e implementazione del modello economico circolare.

Vediamo cosa emerge dai dati ARRR nelle tre aree in cui è suddiviso il territorio toscano, la situazione si presenta come segue:

ATO – Toscana Centro: la produzione per abitante risulta pari a 579 kg mentre la raccolta differenziata raggiunge il 60,61 %

ATO – Toscana Costa la produzione per abitante risulta pari a 627 kg mentre la raccolta differenziata raggiunge il 60,75 %

ATO – Toscana Sud la produzione per abitante risulta pari a 619 kg mentre la raccolta differenziata raggiunge il 41,92 %

Nell'area lucchese, il comune con la produzione di rifiuti più bassa è Montecarlo con 362 kg abitante, quello con la produzione più alta Forte dei Marmi con 1432. I comuni costieri, all’interno della provincia, fanno registrare, in linea di massima, una produzione, pro capite, piuttosto alta di rifiuti: Pietrasanta 771; Viareggio 734; Camaiore 832. Alcuni di questi raggiungono percentuali alte di raccolta differenziata: Forte dei Marmi (78,01%); Pietrasanta (79,64%); Viareggio (68,09%).

Nella provincia di Lucca ci sono diversi comuni che hanno una produzione di rifiuti pro capite sotto i 400 kg: Camporgiano 398; Castiglione di Garfagnana 399; Montecarlo 362; Pescaglia 375.



Per quanto riguarda, invece, la raccolta differenziata, la percentuale più alta è quella di Capannori con l’85,58%.