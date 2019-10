Garfagnana : careggine



Rossi a Roma: "Difendere i presidi postali di montagna"

mercoledì, 30 ottobre 2019, 09:36

di viola pieroni

C'era anche il sindaco di Careggine, Lucia Rossi, a Roma, per la manifestazione atta a difendere quelli che sono i presidi postali di montagna.



Al centro della questione, il provvedimento (poi sospeso) che avrebbe portato alla chiusura pomeridiana di svariati uffici postali in Toscana, fra cui anche quello di Castelnuovo di Garfagnana, e allo “sfoltimento” dei centri postali nei piccoli comuni.



Raccontando la sua esperienza, il primo cittadino careggino dichiara: “Partecipare all'incontro con Poste Italiane era importante perché riservato ai Piccoli Comuni d’Italia. In queste realtà, Poste è una vera "istituzione", un punto di riferimento, oggi come ieri, per ogni suo abitante. Nei piccoli comuni come il mio i cittadini devono avere gli stessi diritti e quindi gli stessi servizi delle realtà più grandi, il trattamento deve essere uguale per tutti, non ci possono essere cittadini di serie A e di serie B".

"La politica intrapresa da questo ente - incalza - sembra proprio indirizzata a questo obiettivo, ovvero tenere viva la presenza capillare su tutto il territorio: quindi, un sempre maggior collegamento tra abitanti, istituzioni e servizi erogati. Spero oltretutto che a Careggine venga finalmente installato lo sportello automatico ATM richiesto con forza fin dallo scorso anno da Mario Puppa. Un anno d’attesa è un tempo fin troppo ragionevole.”

Il sindaco ci ha tenuto infine ad aggiungere che non vorrebbe sentir più parlare di chiusure pomeridiane su Castelnuovo di Garfagnana.