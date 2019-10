Garfagnana : piazza al serchio



Sbalzato a terra dal trattore, muore un 83enne

martedì, 29 ottobre 2019, 14:50

Era alla guida del trattore quando all'improvviso, per cause probabilmente accidentali, è stato investito dallo stesso mezzo rimanendo schiacciato.



E' successo oggi pomeriggio, sulla via di Chiosa, nel comune di Piazza al Serchio. Vittima un uomo di 83 anni, A.T., nato a San Romano in Garfagnana, ma residente del posto. La chiamata, alla centrale del 118, è arrivata alle 13.15. Sul posto si sono immediatamente diretti i sanitari della Misericordia di Piazza al Serchio che, però, non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Pare, infatti, che l'uomo sia morto sul colpo.



I rilievi sono stati affidati ai carabinieri comandati dal maggiore Giorgio Picchiotti. Sul posto una pattuglia proveniente da Gramolazzo e una da Piazza. Presenti anche i vigili del fuoco. Dopo l'accertamento del decesso, da parte del medico, la salma, su disposizione del pm di turno, è stata restituita alla famiglia.