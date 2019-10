Garfagnana



Sciopero generale nei trasporti, CUB: "Garantire servizi essenziali per cui l’utenza paga"

venerdì, 25 ottobre 2019, 15:55

di tommaso boggi

Autobus fermi, metro bloccate e la scritta “fuori servizio” lampeggiante su quasi tutti i mezzi pubblici d’Italia oggi, 25 ottobre, per uno sciopero generale a cui hanno aderito autisti da tutta la penisola.

Numerose le motivazioni a livello nazionale dietro questa mobilitazione di massa, come la mancata cancellazione della legge Fornero e del Jobs Act ad esempio, ma non mancano ragioni radicate alle condizioni di lavoro sul territorio, come ha raccontato ai microfoni della Gazzetta del Serchio lo stesso sindacato CUB Trasporti.

Come mai questa larga adesione allo sciopero nazionale anche nelle nostre zone?

“Le motivazioni dello sciopero, oltre a quelle di stampo nazionale, sono il fatto che purtroppo ad oggi, quelle che dovevano essere le tanto richieste risoluzioni nell'ambito del trasporto pubblico, non le vediamo nella realtà dei fatti, con problemi e disagi che continuano ad aumentare sia per gli autisti che per l’utenza. Noi veniamo sempre più spesso a conoscenza di aggressioni, fisiche e verbali, a utenza ed autisti, sintomo di una sicurezza carente sotto ogni aspetto, come carente è anche il numero di verificatori che l’azienda ha formato ma che non vengono impiegati, per non parlare della condizione dei mezzi”.

Quindi una situazione che si potrebbe definire "critica"?

“Basta vedere come l’utenza spesso sia costretta a ricorrere a taxi o altri mezzi perché i pullman per svariati motivi, come ad esempio guasti visto che hanno un’età media di 15 – 20 anni, restano fermi, con corse che saltano quotidianamente. Noi abbiamo ricevuto parecchie segnalazioni da parte dei clienti ed abbiamo un esposto firmato da 400 persone, tra cui genitori che la mattina devono mandare i figli a scuola e l’autobus non passa. Una situazione che sta andando avanti da tempo”.

Vi è stato un confronto con le istituzioni per risolvere queste problematiche?

“Di queste situazioni abbiamo discusso, portando ampie documentazioni, coi comuni interessati a Lucca, in Mediavalle, Garfagnana e Lunigiana, ottenendo incontri ufficiali, tra cui uno a breve con il presidente della regione Rossi in cui chiederemo alla regione che venga velocizzata l’acquisizione da parte di Autolinee Toscane, perché crediamo che a questo punto solo l’intervento di un privato possa garantire quei servizi essenziali per cui l’utenza paga ed un futuro più solido per i lavoratori”.

Vi sono delle iniziative in programma per il futuro?

“Già ora in Garfagnana è difficile muoversi, nel periodo estivo figuriamoci. Questi disservizi vanno inoltre a colpire il turismo minando anche le iniziative locali; noi abbiamo fatto proposte da tempo parlando con istituzioni e associazioni, così da poter arrivare a garantire servizi navetta per gli ospedali, navette nel fine settimana perché si sente più spesso di giovanissimi morti al volante in stato di ebbrezza, ci sarebbe invece la possibilità, mettendoci della buona volontà, di organizzare un trasporto pubblico che faccia dormire più tranquilli i genitori. Noi riteniamo che il trasporto pubblico sia uno dei motori dell’economia nel terziario, ma anche un fattore di risparmio perché meno macchine per le strade vuol dire meno necessità di manutenzione, ma anche meno inquinamento”.

CUB quindi conclude: “Lo sciopero è l’ultima spiaggia, l’estremo, se noi siamo a scioperare non è per fare propaganda politica ma perché siamo dalla parte degli utenti: noi autisti siamo i primi ad essere a contatto con l’utenza e quindi sappiamo quali sono i problemi che gravano su chi prende gli autobus ogni giorno” .

Lo sciopero, ricordiamo, durerà per 24 ore e vede un’adesione quasi totale nella nostra zona con, al momento, il 90 per cento delle adesioni a Massa e 80 per cento in Mediavalle e Garfagnana, mentre per Lucca ancora non vi sono stime attendibili.