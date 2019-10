Garfagnana



Simonini: "Serve pista ciclopedonale per sicurezza dei cittadini su sp 40"

martedì, 29 ottobre 2019, 08:11

L'ex consigliere provinciale Simone Simonini, dopo l'atto presentato alla provincia di Lucca, pone la questione sulla sicurezza della sp 40 nel tratto che collega Gallicano a Mologno.



"Questo tratto - ha dichiarato Simonini - risulta molto pericoloso per pedoni e ciclisti. La strada, oltre a non essere illuminata, è priva di un percorso in sicurezza che colleghi i due paesi. Sono in molti i cittadini che quotidianamente percorrono questo tratto camminando direttamente sulla linea che delimita la carreggiata in quanto non vi sono ulteriori spazi".



"Un lavoro lineare ma importante - ha concluso Simonini - in quanto con questa operazione oltre alla fondamentale messa in sicurezza, si creerebbe un'importante collegamento ciclopedonale con la stazione ferroviaria".