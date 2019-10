Garfagnana



Sostenibilità e educazione ambientale, si presenta convenzione all’Orecchiella

giovedì, 24 ottobre 2019, 15:01

Mercoledì 30 ottobre alle 11, presso la sala convegni della Riserva Naturale Statale dell’Orecchiella, si terrà un incontro in cui verrà discussa l'integrazione tra le azioni del parco e delle riserve naturali statali (Orecchiella, Lamarossa, Pania di Corfino e Guadine Pradaccio) per la sostenibilità e l’educazione ambientale.

Questo sarà possibile grazie ad una convenzione tra l'ente del parco nazionale sull’appennino tosco-emiliano e il comando dei carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi.

Nel corso della giornata, in seguito ai saluti istituzionali da parte di Raffaella Mariani (sindaco di San Romano in Garfagnana) e Francesco Pioli (sindaco di Villa Collemandina), si terrà un piccolo intervento sull'educazione ambientale, per dare il benvenuto alle scuole ospiti e del territorio. La presentazione della convenzione sarà presentata dal tenente colonnello Cecilia Tucci, comandante del reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca, a cui seguiranno le presentazioni degli ammirevoli risultati ottenuti con la gestione dell'accesso alla riserva nel 2019: a parlare sarà Stefano Lera, dell'associazione “1603”. Chiara Dazzi invece, Progettista degli interventi nel “Piano Sviluppo Rurale”, si occuperà di illustrare ai presenti i numerosi progetti da realizzarsi che sono stati recentemente finanziati. Infine, Davide De Laurentis (Vice Comandante del Comando delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri di Roma) e Fausto Giovanelli (Presidente Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano) concluderanno la giornata di interventi con la consegna delle ricompense. La giornata, ovviamente, sarà coordinata da Giuseppe Vignali, conosciuto Direttore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano.

A seguire, per i presenti, sarà disponibile un pranzo a buffet all'interno della struttura che avrà come “dolce" finale la visita guidata della Riserva Naturale Statale dell’Orecchiella.