Garfagnana



Stage con Tania Lighea alla scuola "Centro d'Arti" di Gallicano

martedì, 15 ottobre 2019, 13:40

Sono aperte le iscrizioni per partecipare allo stage che si terrà domenica 17 novembre, presso la scuola di danza, musica e teatro "Centro d'Arti" di Gallicano, a partire dalle 10.

Una giornata dove sarà presente la cantautrice, interprete, vocal-coach e produttrice Tania Lighea, che presenterà il metodo Chakra Voice che ha come obbiettivo quello di imparare a donarsi quando si canta, cercando di far uscire fuori l'emozioni che si hanno dentro, attraverso la propria voce e l'interpretazione di un brano, perché è questo che deve riuscire a fare un'artista o colui che cerca di trasformare la propria passione in un lavoro: "La mia è una palestra per una voce al servizio dell'anima e del corpo rivolta ai cantanti, cosi che la loro voce possa essere "la voce" di un artista e non una voce qualunque, espressione di un contenuto emotivo con la forza di comunicarlo".



La giornata dello stage sarà strutturata nel seguente modo:

- audizione di tutti i partecipanti per mettere a fuoco le capacità vocali ed espressive di ciascuno

- lezione teorica ed esercizi per sperimentare la propria espressività

- esibizione finale dei partecipanti, nel tardo pomeriggio, per mettere in pratica il lavoro svolto.

Un altro grande appuntamento e quindi un'altra buona opportunità organizzata dal Centro D'Arti per tutti i cantanti emergenti, che vogliono perfezionare la propria arte. Per informazioni o iscrizioni è possibile contattare telefonicamente la segreteria della scuola al numero 334 7591178.