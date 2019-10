Garfagnana : minucciano



Surroga consigliere, la minoranza: "Da parte del sindaco alcune omissioni"

mercoledì, 16 ottobre 2019, 17:04

Una vicenda che si sta trascinando ormai da tempo quella riguardante l’ex consigliere di maggioranza e assessore nella passata amministrazione Vittorio Torre. Sono infatti sorte delle problematiche di incandidabilità per Torre, causate da una sentenza del 2000 legata al caso “Patenti Facili” scoppiato nel 1995 quando l’uomo lavorava per la motorizzazione civile di Lucca.



Il consigliere della lista civica “Uniti per Minucciano” è stato quindi oggetto di una surruga con il subentro al suo posto di Laura Menchelli, mentre la minoranza, mettendo l’accento sul peso che il cognome Torre ha avuto in termini di voti durante le ultime elezioni, ha richiesto quindi le dimissioni del primo cittadino Nicola Poli, al quale il sindaco ha risposto a mezzo stampa.(https://www.lagazzettadelserchio.it/garfagnana/2019/10/poli-su-surroga-consigliere-minoranza-strumentalizza-non-mi-dimetto/ )

Il capo del gruppo consiliare di minoranza Loris Anchesi ha quindi rilanciato, parlando di alcune “omissioni” da parte del primo cittadino nelle sue dichiarazioni ai giornali:

“Il sindaco del comune di Minucciano con la sua replica alle informazioni relative al provvedimento di surroga dell’ex consigliere Vittorio Torre – inizia Loris Anchesi - diramate dal gruppo consiliare di minoranza, dà un’immagine di sé stesso paragonabile a quella di un pugile sul ring che, messo all’angolo, subisce colpi da tutte le parti, senza riuscire a pararli compresi quelli dei suoi sostenitori, che si sono resi subito conto di come le promesse elettorali lor fatte siano già state tradite”.

“Un esempio di ciò è la “rocca forte”, tanto sbandierata, del comparto marmifero - continua Anchesi - che sta cedendo sotto l’evidenza di forti criticità connesse alla chiusura della cava “Focolaccia”, imposta dal Parco e dall’Autorità di controllo regionale, con correlata importante perdita di posti di lavoro: dieci operai sono stati mandati a casa, questo per la congiuntura occupazionale, marcatamente negativa ormai da lungo tempo, non è che l’ennesimo duro colpo”.

Anchesi continua quindi il suo affondo: “Pertinente appare anche l’immagine di colui che cerca di arrampicarsi sugli specchi nel tentativo estremo di recuperare posizioni, una credibilità amministrativa e gestionale che si sta inesorabilmente polverizzando. Certo è vero, noi non abbiamo mai sostenuto o detto il contrario, che la condizione d‘incandidabilità di Torre l’ha rilevata l’ufficio amministrativo del comune. Quello che omette di dire il Poli - seguita Anchesi - è che tale attività di verifica non è stata un’iniziativa spontanea, promossa autonomamente, bensì sollecitata da una disposizione prefettizia su input del Ministero dell’Interno, come normalmente accade in concomitanza di tutte le tornate elettorali, al fine di garantire la conformità delle posizioni dei potenziali amministratori alla normativa di settore in vigore. Quindi nulla di sua sponte, ma semplicemente un passaggio obbligato, del quale verosimilmente avrebbe fatto volentieri a meno, cui non ha potuto sottrarsi in alcun modo”.

“Ciò in ragione della presenza di un’opposizione, alla quale essendo stati lista unica, da tempo non erano più abituati. Peraltro – rincara il capo della minoranza - poco dopo la rilevazione della condizione d’incandidabilità, il primo cittadino ha anche inviato alla Prefettura di Lucca una ricostruzione della vicenda in punta di fatto e di diritto, dalla stessa inoltrata, per quanto è dato sapere, al Ministero dell’Interno, che poi si è pronunciato affermativamente sulla sussistenza dell’incandidabilità obbligando quindi il Consiglio comunale a deliberare la surroga di Torre”.

“Ma l’aspetto omissivo più grave per una corretta e trasparente informazione – prosegue quindi Anchesi- è che il sindaco non fa alcuna esplicita menzione alle pregresse elezioni amministrative del 2014, allorché la condizione d’incandidabilità messa in evidenza già preesisteva. Questo senza che però venisse fatta emergere, consentendo di fatto al Consiglio comunale di operare indisturbato per ben cinque anni, dal 2014 al 2019, con all’interno della sua composizione collegiale un perfetto “estraneo” non legittimato a prendere cognizione di atti amministrativi, tanto meno, a concorrere alla loro formazione”.

Anchesi ed il gruppo di minoranza hanno quindi richiesto ufficialmente l’istituzione di una commissione di indagine interna per valutare le conseguenze del fatto: “Altresì, non mancheremo di coinvolgere, in questo delicato percorso di risanamento, anche il Difensore civico regionale per meglio definire tutte le irregolarità commesse lungo l’intero quinquennio amministrativo. Ma dov’era il Poli nel 2014? Perché non si è preoccupato di certificarla anche all’ora la condizione d’incandidabilità? Perché ha acconsentito di sostenere per cinque anni una condizione reiterata d’irregolarità? Forse perché con la sua formazione compatta, monocolore, del tutto autoreferenziale non doveva rendere conto a chicchessia su quanto di volta in volata deciso?”.

“Peraltro a gettare ombre sul suo profilo istituzionale sta concorrendo anche l’attitudine mentale del vice sindaco Erminio Monelli – rincara Anchesi - a sostenere pubblicamente, con cipiglio determinato, “qui comando io”, con inequivocabile riferimento all’esercizio del potere amministrativo dentro il comune e tra la gente, sempre più confusa, sconcertata e delusa. Che dire di questo strano rapporto di forze interno al gruppo di maggioranza? Si tratta di una libera licenza che si è presa il vice sindaco/assessore in forma del tutto autonoma, di una regolazione degli equilibri imposta dalla superiore gerarchia del Partito Democratico di riferimento, ovvero di una delega permanente rilasciatagli dal Sindaco?”.

Anchesi quindi entra nel merito di Torre come persona: “In quanto all’apprezzato profilo umano e sociale di Torre nulla da eccepire, anzi in almeno due occasioni di sedute consiliari abbiamo sollecitato l’assemblea a tutelarlo non sovraesponendolo pubblicamente. All’opposto il sindaco ha ispirato e sostenuto un calvario amministrativo, una inquietante lungaggine burocratica, ammantata di opportunistico buonismo, esponendolo al pubblico ludibrio della gogna, della morbosa curiosità e del pettegolezzo popolare arrecandogli così sicuro danno alla sua immagine personale. Perché tanto accanimento nonostante l’evidenza dei fatti peraltro facilmente leggibili con chiarezza? A cosa giovava? Semplice: il tentativo fallito era quello di mantenere il coperchio al “vaso di Pandora” allontanando i pericoli di un mirato controllo amministrativo sulle irregolarità consumate durante il precedente quinquennio amministrativo, monocratico e autoreferenziale”.

Infine – conclude Anchesi - riguardo al precedente penale di Torre sottostante alla sua condizione d’incandidabilità, pur manifestandogli tutta la nostra solidarietà sociale, resta ben poco da dire se non dura lex, sed lex, la legge è dura ma è legge".