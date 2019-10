Garfagnana : minucciano



Surroga consigliere, la minoranza insiste sulle dimissioni del sindaco

lunedì, 14 ottobre 2019, 16:39

Non si placano le polemiche in seno al consiglio comunale di Minucciano per la recente surroga del consigliere Vittorio Torre con Laura Menchelli, dopo i pareri di incandidabilità. Il sindaco Nicola Poli ha rimarcato la correttezza dell’iter seguito e ha respinto le richieste di dimissioni pervenute dalla minoranza (leggi qui).

Il capo gruppo Loris Anchesi insiste: “Il consigliere Torre aveva patteggiato nel 2000 una pena a nove mesi di reclusione (con sospensione) al tempo in cui era dipendente della Motorizzazione Civile di Lucca per lo scandalo delle “Patenti facili”, reato consumato nel settembre 1995. In base a questo, ai sensi di legge, non era candidabile e di conseguenza nulla la sua elezione. Fatto ancor più grave, il consigliere, sia in questa che nella passata legislatura firmando la sua candidabilità e la non sussistenza di impedimenti legali, ha commesso un falso ideologico, contestiamo al sindaco il fatto attuale relativo alla legittimità delle elezioni appena svolte avendo in lista una candidato non tecnicamente presentabile che ha comunque portato voti e preferenze alla lista, ancora di più il fatto che Torre nelle medesime condizioni ha svolto come consigliere tutta la passata consiliatura e nel periodo finale addirittura ha ricoperto il ruolo di assessore e di conseguenza se gli atti di quella amministrazione potrebbero essere nulli o impugnabili. Valuteremo pareri legali e procederemo di conseguenza”.

Il gruppo di opposizione aveva già chiesto la verifica delle condizioni di non candidabilità alle elezioni con un’interrogazione a luglio, sottolineando che “tutte le preferenze ottenute nel corso delle due votazioni sarebbero da azzerare, senza contare i voti indotti, non oggettivamente riscontrabili, che comunque sono andati a beneficio della lista in virtù della sua presenza nell’intera formazione delle candidature tuttavia, l’aspetto più grave non è tanto questo, quanto quello, certamente molto più rilevante e invasivo, riguardante tutti gli atti da lui sottoscritti, durante il trascorso intero arco amministrativo, dal 2014 al 2019, nell’esercizio delle sue funzioni di consigliere e assessore, i quali sarebbero da ritenere nulli o annullabili secondo la sua effettiva incidenza partecipativa al processo di formazione e di validazione degli stessi”.