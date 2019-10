Garfagnana



Tra storia e mistero: l'eccezionale ritrovamento di un garfagnino

giovedì, 31 ottobre 2019, 08:31

di andrea cosimini

Una storia che ha del misterioso. A portarla alla luce un castelnuovese, Tommaso Teora, noto fotografo e autore di libri, ma soprattutto grande appassionato di vicende storiche locali.

E' stato proprio lui, durante una delle sue tante spedizioni, a fare l'eccezionale ritrovamento in una zona dell'alta Garfagnana: una piastrina di riconoscimento (vedi foto) che normalmente viene tenuta al collo dai militari. Sopra un nome: Henry Hunter.

Il prezioso oggetto è stato trovato nei pressi di Pratobello, vicino a San Pellegrino, in un'area dove è stato rinvenuto un aereo bombardiere americano quadrimotore B17, caduto il 25 settembre 1943, colpito dalla contraerea nemica in alta Italia, mentre se ne stava tornando in Tunisia, da dove era partito. Un luogo che Teora, assieme all'amico carissimo e fidato Francesco Pioli di Torrite, aveva perlustrato molte volte dopo averlo approcciato per la prima volta il 12 ottobre 2013.

Ad oggi sono 24 gli aerei caduti nella seconda guerra mondiale ritrovati dal cittadino castelnuovese. Questa volta, però, la storia merita di essere davvero raccontata. Se non altro per l'alone di mistero che la avvolge: il militare Hunter infatti non apparteneva a quell'equipaggio. Tramite gli amici dell'associazione AircrashPo di Cremona, Teora e Pioli sono riusciti a risalire a qualche informazione sul militare: era di Mountain City, Tennessee, matr. N° 0741982. Ma il mistero resta. Hunter risulta morto nel 1957, forse in un incidente aereo.

"Tre sono le possibilità per le quali la piastrina si trovava su quell'aereo - spiega Teora -. Prima: una storica americana, che si interessa della seconda guerra mondiale, ha detto che forse l'Hunter aveva donato la piastrina ad uno dell'equipaggio che magari gli aveva fatto da istruttore (cosa gravissima, perché non si può assolutamente). Seconda: forse, in Tunisia, mentre stavano caricando l'aereo di bombe e munizioni, Hunter poteva aver perduto per caso una delle due piastrine. Terza: forse, cosa più plausibile, Hunter aveva partecipato precedentemente ad un'altra missione su quell'aereo".

Fatto sta che i familiari si sono subito interessati perchè la piastrina tornasse nelle loro mani, tramite un deputato del Tennessee. Inizialmente, Teora non era tanto convinto di spedirla, ma alla fine il buon senso ha prevalso. La busta con dentro la piastrina è stata spedita il 18 ottobre e il 28, cioè 10 giorni dopo, l'appassionato di storia garfagnino ha ricevuto la mail dal deputato che lo ringraziava profondamente per l'avvenuta ricezione.